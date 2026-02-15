ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ултралуксозно и рядко шампанско се продава за 23 000 евро в магазин в Пловдив
Става въпрос за луксозното шампанско Armand de Brignac Gold, предлагано в изключително рядката разфасовка от 12 литра.
Бутилката, известна още като формат "Мидас“, се равнява на 16 стандартни бутилки шампанско по 750 мл и обикновено се произвежда в ограничени серии.
12-литровият формат на шампанското обикновено се търгува на международния пазар в диапазона 20 000 -35 000 евро, в зависимост от доставчик, серия и наличност. При внос, акциз, ДДС и търговска надценка, цена от около 23 000 евро на българския пазар изглежда напълно логична.
Марката Armand de Brignac е символ на престиж и лукс в света на шампанските вина. Отличава се със златистата метална бутилка и ръчно поставените етикети от калай. Напитката се произвежда във френския регион Шампан, който е световно признат със строгите си стандарти и традиции в производството на шампанско.
Според продуктовото описание, бутилката е изцяло ръчно изработена, с алкохолно съдържание 12.5% vol., а съдържанието се определя от ценителите като сред най-престижните в света. До крайния продукт се докосва ограничен екип от едва 18 души, ръководен от винопроизводителя Жан-Жак Карти.
Брандът придоби още по-голяма популярност след като 50% от собствеността му беше придобита от рапъра и предприемач Jay-Z, което допълнително засилва имиджа му на символ на успех и висок стандарт.
Цената от 45 000 лева за 12-литровата бутилка в Пловдив поставя продукта в категорията на ултралуксозните стоки, достъпни за ограничен кръг клиенти. Подобни формати обикновено се поръчват за специални събития, VIP партита или корпоративни празненства.
