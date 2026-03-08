84 момичета и момчета от пловдивските гимназии дадоха старт на петнадесетата учебна година на Модерна академия на изкуствата "Синдикат". И тази година заниманията са безплатни благодарение на финансирането от Община Пловдив.Програмите са осем - "Творческо писане", "Графичен дизайн“, "Модерна музика", "Екранни изкуства", "Модерни методи на мислене", "PR и реклама в областта на изкуствата", "Артмениджмънт и културен туризъм" и "Фотография и фотопроцеси“. Преподаватели са Ина Иванова, Александър Секулов, Панайот Панайотов, Анета Русковска, Цанко Чавдаров, Павел Иванов, Лили Русковска, Евгений Тодоров, Таня Върбева.Учениците, обхванати в проекта, са от пловдивските гимназии. Всеки участник ще получи документ - Удостоверение, за премината съответна програма след положен изпит – индивидуално или в група.Проектът се реализира от 2011 година с подкрепата на Община Пловдив. До този момент са приключили успешно четиринадесет учебни години, през които са завършили 1 763 ученика. Събитията на Академията са достигнали до над 1 500 000 души в Пловдив и страната.Проектът Модерна академия на изкуствата "Синдикат" е част от културния календар на града и се изпълнява с финансиране от Община Пловдив и собствено финансиране на организатора "Сдружени пловдивски творци". Проектът е част от Културния календар на град Пловдив.