Ученици крадат в жилищен комплекс от затворен тип в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:20
©
Служители на Трето районно полицейско управление в Пловдив заловиха двама тийнейджъри, откраднали чужди велосипеди. Момчетата са малолетни, но вече имат предишни регистрации в полицията.

По първоначални данни миналия четвъртък те отнели две превозни средства, оставени от собствениците им в жилищен комплекс от затворен тип в район "Северен“, съобщиха от пресцентъра на министерството на вътрешните работи.







