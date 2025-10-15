Ученици крадат в жилищен комплекс от затворен тип в Пловдив

© Служители на Трето районно полицейско управление в Пловдив заловиха двама тийнейджъри, откраднали чужди велосипеди. Момчетата са малолетни, но вече имат предишни регистрации в полицията.



По първоначални данни миналия четвъртък те отнели две превозни средства, оставени от собствениците им в жилищен комплекс от затворен тип в район "Северен“, съобщиха от пресцентъра на министерството на вътрешните работи.