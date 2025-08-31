ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Ученичка от Пловдив е сред петте най-добри математици в света
Всяка година около 100 изявени математици от пет континента участват в продължение на 6 седмици в Research Science Institute. Това е най-престижната международна лятна изследователска школа за ученици с изявени способности в природо -математическите науки на Масачузетския технологичен инситут.
Със своята научна разработка Димана е сред петте най-добри участници тази година.
"Моята област беше математика и по-точно изброителна коомбинаторика, която е подобласт на математиката, фокусираща се върху различните начини да броим елементи, например една проста формула от изборителната комбиноторика, то се учи в осми клас, подчертавам, са различните комбинации“, разказва Димана.
За повечето зрители това може и да звучи сложно, но не и за Димана, която с лекота е отговаряла на въпросите на академично жури от професори, доктори и учени от световна класа, за да се нареди сред петте най-добри математици.
"Честно казано се почувствах доста въодушевена, не го очаквах, още с идването на програмата,,аз нямах намерение да дойда и да спечеля“, казва още тя.
Името на Димана Праматарова от Математическата гимназия в Пловдив е добре познато по всички международни състезания по математика, тъй като почти винаги печели златните медали.
"На мен лично ми е по-важно духовното израстване през състезанията,тоест натрупването на опит за решаването на задачи, намирането на нови приятелства, научаването на повече за кулутрата за различните хора, особено когато са международни състезанията. Не бих казала,че медалите не са чак толкова важни, но не ми доставят толкова удоволствие както за повечето деца по различните състезания“, обяснява Димана.
В дома й има толкова много купи, че Димана трудно се сеща коя от кое състезание е.
"Примерно тази най-голямата е от Математика без граници отново, това е от 2024, беше сравнително трудно, понеже възрастовата група беше 9-12 клас, тогава бях 10 клас, сравнително добро предствяне, като да си на първо място от всички участници ...То беше доста важно за мен, тъй като всяка година се събирахме с приятели след финалите и се забавлявахме заедно на морето. Запознах се с други хора, тъй като е международно състезание - тоест математиците не са скучни хора, умеят да се забавляват - не,със сигурност, това беше едно от първите състезания, които ми го доказаха“, казва пред бТВ още ученичката.
Израснала сред математици, любовта на Димана към числата идва още в детската градина.
"Спомням си като бях в детската градина и като бях сама с мама вкъщи, тя ми даваше задачи на компютъра, нещо лесно - колко е десет плюс пет, но по-късно за пръв път участвах на състезание в първи клас“, спомня си Димана.
Вижда бъдещето си свързано с математиката. Ще кандидатства в най-добрите университети в САЩ и Англия, но няма да пропусне и тези в България.
"Все още не съм напълно решена дали искам да се насоча към това да бъда докорант или професор или да проъдлжа да се развивам профеисонално в математиката, но би ми било интересно,тъй като аз обичам да преподавам“.
Димана казва,че вече не ходи по състезания, интересите й са свързани с научни разработки.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Негоден за живеене е апартаментът, който горя в Пловдив
15:46 / 30.08.2025
Гори апартамент в Пловдив, на място е и Спешна помощ
15:25 / 30.08.2025
Магично място на 25 км от Пловдив ни кара да забравим за жегата
14:07 / 30.08.2025
Хеликоптер от Крумово се включва в гасенето на големия пожар в Ри...
12:55 / 30.08.2025
3 години след първата копка нищо не е готово, а обещаваха друго
10:17 / 30.08.2025
Шест дами искат да работят в община Пловдив
09:26 / 30.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Много дъжд утре, ето къде
17:27 / 29.08.2025
Честито на Виктория Петрова!
09:17 / 30.08.2025
Търсят кола, която е забелязана в района на Пловдив на АМ "Тракия"
19:11 / 29.08.2025
След 7 г. пауза тя се завръща
08:37 / 30.08.2025
Пловдивчанка: Поискаха ни да платим 45 лева паркинг за 30 минути престой
17:34 / 29.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS