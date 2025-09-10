ЗАРЕЖДАНЕ...
|УМБАЛ "Свети Георги" с нова, още по-модерна техника
С помощта на апарата съдовите хирурзи могат да извършват:
отпушване на кръвоносни съдове (реканализация);
изваждане на тромби (тромбектомия);
дилатация на стеснени съдове (ангиопластика);
поставяне на съдови стентове;
лечение на аневризми с поставяне на стент-графтове;
интервенции с алтернативни контрастни вещества, като въглероден диоксид – подходящи за пациенти с бъбречна недостатъчност или алергии към йод.
Системата е снабдена с високочувствителен детектор с отлична разделителна способност, който позволява изобразяване на най-фините съдови структури и миниатюрни устройства, използвани по време на интервенции. Апаратът е с висока мощност и разширени възможности за изобразяване при пациенти с наднормено тегло и при работа върху големи анатомични зони. В същото време е проектиран да работи с минимално възможни рентгенови дози, което щади както пациентите, така и медицинския екип.
Интегрираната софтуерна платформа позволява използването на образи от компютърен томограф или ядрено-магнитен резонанс в реално време по време на процедура. Това дава възможност за още по-прецизно и безопасно изпълнение на съвременни хибридни съдови интервенции.
"Инвестицията в този клас апаратура е израз на стремежа ни да предоставим на пациентите най-високо ниво на съдова грижа. Новата технология не само повишава точността и сигурността на процедурите, но и разширява значително спектъра на интервенции, които можем да извършваме – от рутинни до животоспасяващи операции при тежки съдови заболявания“, посочи доц. д-р Богомила Чешмеджиева, дм – началник на Клиниката по съдова хирургия към УМБАЛ "Свети Георги“ – Пловдив.
Клиниката е утвърден национален център за лечение на съдови заболявания. Екипът й прилага както отворени хирургични техники, така и ендоваскуларни методи, които позволяват по-бързо възстановяване и по-малко рискове за пациента.
