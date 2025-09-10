УМБАЛ "Свети Георги" с нова, още по-модерна техника

© Клиниката по съдова хирургия към УМБАЛ "Свети Георги“ – Пловдив вече разполага с нов мобилен скопичен рентгенов апарат от последно 4-то поколение – т.нар. С-рамо, производство на Philips Healthcare. С новата апаратура значително се разширяват възможностите на екипа да извършва както рутинни, така и високоспециализирани минимално инвазивни съдови интервенции.



С помощта на апарата съдовите хирурзи могат да извършват:



отпушване на кръвоносни съдове (реканализация);



изваждане на тромби (тромбектомия);



дилатация на стеснени съдове (ангиопластика);



поставяне на съдови стентове;



лечение на аневризми с поставяне на стент-графтове;



интервенции с алтернативни контрастни вещества, като въглероден диоксид – подходящи за пациенти с бъбречна недостатъчност или алергии към йод.



Системата е снабдена с високочувствителен детектор с отлична разделителна способност, който позволява изобразяване на най-фините съдови структури и миниатюрни устройства, използвани по време на интервенции. Апаратът е с висока мощност и разширени възможности за изобразяване при пациенти с наднормено тегло и при работа върху големи анатомични зони. В същото време е проектиран да работи с минимално възможни рентгенови дози, което щади както пациентите, така и медицинския екип.



Интегрираната софтуерна платформа позволява използването на образи от компютърен томограф или ядрено-магнитен резонанс в реално време по време на процедура. Това дава възможност за още по-прецизно и безопасно изпълнение на съвременни хибридни съдови интервенции.



"Инвестицията в този клас апаратура е израз на стремежа ни да предоставим на пациентите най-високо ниво на съдова грижа. Новата технология не само повишава точността и сигурността на процедурите, но и разширява значително спектъра на интервенции, които можем да извършваме – от рутинни до животоспасяващи операции при тежки съдови заболявания“, посочи доц. д-р Богомила Чешмеджиева, дм – началник на Клиниката по съдова хирургия към УМБАЛ "Свети Георги“ – Пловдив.



Клиниката е утвърден национален център за лечение на съдови заболявания. Екипът й прилага както отворени хирургични техники, така и ендоваскуларни методи, които позволяват по-бързо възстановяване и по-малко рискове за пациента.