ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|УМБАЛ "Свети Георги" с безплатни прегледи
Целта е ранно откриване и навременно лечение на заболявания, които често стоят в основата на проблемите с фертилитета. Репродуктивните нарушения могат да бъдат резултат от различни фактори, като ендокринологични заболявания – нарушения на щитовидната жлеза, метаболитен синдром, синдром на поликистозните яйчници, заболявания на надбъбречните жлези или хипофизата, както и генетични аномалии и др.
Прегледите са предназначени за жени с нарушения на менструалния цикъл, за двойки с неуспешни опити за забременяване или безрезултатни бременности, както и за мъже с влошени показатели на спермограмата. В подобни случаи консултацията с ендокринолог, наред с тази при гинеколог и уролог, може да бъде решаваща стъпка към правилната диагноза и лечение.
Висококвалифицираните специалисти от клиниката ще извършват индивидуална оценка, ще назначават допълнителни изследвания при необходимост и ще препоръчват последващо лечение. Навременната диагностика може да се окаже ключът към мечтаното дете, когато всички други усилия не дават резултат.
Кампанията "Здраве за всички“ продължава с ясна мисия: достъпна, навременна и ефективна здравна грижа за всеки. Прегледите ще се извършват в Клиниката по ендокринология и болести на обмяната към УМБАЛ "Свети Георги“, бул. "Васил Априлов“ 15А, с предварително записване в делнични дни на телефон: 032 602 395.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Сигнал: Живеем в постоянни земетръси, прах до шия и шумово замърс...
07:35 / 11.09.2025
Днес откриват най-новата детска ясла в Пловдив
07:00 / 11.09.2025
Пловдивски ученици със специален, благороден жест на 15 септември...
20:29 / 10.09.2025
Летище "Пловдив" стартира полети до две нови дестинации
17:01 / 10.09.2025
Икономическа полиция в Пловдив разкри канал за скимиращи устройст...
16:01 / 10.09.2025
Откриха труп на млад мъж в Пловдив
15:47 / 10.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Голяма верига планира да открие 150 обекта в България
12:15 / 09.09.2025
"Вайбър" добавя нова функция
13:12 / 09.09.2025
Джизъса за новата си: Тя е непоносима
07:43 / 09.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS