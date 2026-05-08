Днес в аула 205 блок 1 катедра "Технология на виното и пивото" и УХТ- M.florl организират първия по рода си енологичен семинар UNI WINE FORUM 2026. Иновативния по рода си ено-хъб събира експерти, студенти и професионалисти от винения сектор, съобщиха за Plovdiv24.bg от учебното заведение.

Програмата включва връчване на престижни награди, интересни доклади по актуални теми във винарската индустрия, както и дискусии за иновации и технологични решения – от лозето до бутилката.

Предстои един вдъхновяващ ден, посветен на виното, науката и бъдещето на индустрията!

10:00 – 11:30 Тържествено откриване

Връчване на наградата "Академичен Ритон " за цялостен принос

във винопроизводството на доц. д-р Стефчо Кемилев

Полагане на "Дионисиева клетва "от всички завършили през учебната

2024/2025 годината студенти и започнали работа във винарския бранш.

Връчване на наградите от Съюза на енолозите в България, награда

"Христо Дермрменджиев ", "Млад енолог на годината" и " Енолог на годината"

11:30 – 12:15 Доклад 1 "ВИНОСФЕРА – дигитален асистент от лозето до бутилката – от концепция към реални резултати"

12:15 – 13:00 Доклад 2 "Предстоящи предизвикателства във винарската индустрия"