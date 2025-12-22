Търсят директор на детска градина в Пловдив

© Plovdiv24.bg Община Пловдив обяви конкурс за временно изпълняващ длъжността директор на ДГ "Тракия". Мястото е вакантно от 1 януари 2026 г. Процедурата по избор е по документи, предава Plovdiv24.bg.



Градината се намира в "Тракия" на ул. "Проф. д-р Иван Митев" № 1. Досега там е бил третият адрес на ДГ "Червената шапчица". С решение на ОбС - Пловдив се обособява нова градина с името ДГ "Тракия". Решението е публикувано в Държавен вестник.



Кандидатите трябва да имат не по-малко от 5 /пет/ години учителски стаж, да са придобили висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър", да притежават професионална квалификация "учител". В конкурса се допускат участници чужди граждани, ако са предложени по междудържавни спогодби; продължително пребиваващи в страната чужди граждани – със съгласие на началника на съответното регионално управление на образованието или дългосрочно и постоянно пребиваващи в страната чужди граждани.



Конкурсът е за временно изпълняващ длъжността "директор" до провеждане на конкурс за титуляр.