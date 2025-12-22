ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Търсят директор на детска градина в Пловдив
Автор: Диана Бикова 10:04Коментари (0)187
© Plovdiv24.bg
Община Пловдив обяви конкурс за временно изпълняващ длъжността директор на ДГ "Тракия". Мястото е вакантно от 1 януари 2026 г. Процедурата по избор е по документи, предава Plovdiv24.bg

Градината се намира в "Тракия" на ул. "Проф. д-р Иван Митев" № 1. Досега там е бил третият адрес на ДГ "Червената шапчица". С решение на ОбС - Пловдив се обособява нова градина с името ДГ "Тракия". Решението е публикувано в Държавен вестник. 

Кандидатите трябва да имат не по-малко от 5 /пет/ години учителски стаж, да са придобили висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър", да притежават професионална квалификация "учител". В конкурса се допускат участници чужди граждани, ако са предложени по междудържавни спогодби;  продължително пребиваващи в страната чужди граждани – със съгласие на началника на съответното регионално управление на образованието или дългосрочно и постоянно пребиваващи в страната чужди граждани. 

Конкурсът е за временно изпълняващ длъжността "директор" до провеждане на конкурс за титуляр.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Програмата "Магазин за хората" постигна своята цел - доволни клие...
09:00 / 22.12.2025
ПП-ДБ: Законен ли е коледният базар на паркинга на стадион "Христ...
08:48 / 22.12.2025
Днес я отварят, разликата е огромна, паветата ги няма
00:05 / 22.12.2025
Най-много клинични пътеки през 2024 г. са извършени в УМБАЛ "Св. ...
20:32 / 21.12.2025
Читател: Вземете мерки!
19:42 / 21.12.2025
Отделиха терена на зоологическата градина от парк "Отдих и култур...
19:27 / 21.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
От 100 кг до 50 кг и с нова песен
От 100 кг до 50 кг и с нова песен
11:06 / 20.12.2025
Трима защитници за Николай Йорданов, обвинен, че е взел над 3,2 млн. лв от касата на болница "Селена"
Трима защитници за Николай Йорданов, обвинен, че е взел над 3,2 млн. лв от касата на болница "Селена"
14:51 / 20.12.2025
ПП: Директорът на 138-о училище започва кариерата си по покана на кмет от ГЕРБ
ПП: Директорът на 138-о училище започва кариерата си по покана на кмет от ГЕРБ
18:09 / 20.12.2025
Почина легенда на БНТ
Почина легенда на БНТ
20:55 / 20.12.2025
Половинката на Деян Донков скочи заради неплатени хонорари: Аплодисментите не плащат ток
Половинката на Деян Донков скочи заради неплатени хонорари: Аплодисментите не плащат ток
09:49 / 20.12.2025
ЧСИ продава апетитно паркомясто и апартамент в Пловдив
ЧСИ продава апетитно паркомясто и апартамент в Пловдив
14:29 / 20.12.2025
Най-лесният начин за отстраняване на котлен камък от кана за топла вода
Най-лесният начин за отстраняване на котлен камък от кана за топла вода
11:27 / 20.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Цънцарова аут от bTV
Бюджет 2026
Държавата създава "Магазин за хората"
Кабинетът "Желязков" подава оставка
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: