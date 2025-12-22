ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Търсят директор на детска градина в Пловдив
Градината се намира в "Тракия" на ул. "Проф. д-р Иван Митев" № 1. Досега там е бил третият адрес на ДГ "Червената шапчица". С решение на ОбС - Пловдив се обособява нова градина с името ДГ "Тракия". Решението е публикувано в Държавен вестник.
Кандидатите трябва да имат не по-малко от 5 /пет/ години учителски стаж, да са придобили висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър", да притежават професионална квалификация "учител". В конкурса се допускат участници чужди граждани, ако са предложени по междудържавни спогодби; продължително пребиваващи в страната чужди граждани – със съгласие на началника на съответното регионално управление на образованието или дългосрочно и постоянно пребиваващи в страната чужди граждани.
Конкурсът е за временно изпълняващ длъжността "директор" до провеждане на конкурс за титуляр.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Програмата "Магазин за хората" постигна своята цел - доволни клие...
09:00 / 22.12.2025
ПП-ДБ: Законен ли е коледният базар на паркинга на стадион "Христ...
08:48 / 22.12.2025
Днес я отварят, разликата е огромна, паветата ги няма
00:05 / 22.12.2025
Най-много клинични пътеки през 2024 г. са извършени в УМБАЛ "Св. ...
20:32 / 21.12.2025
Читател: Вземете мерки!
19:42 / 21.12.2025
Отделиха терена на зоологическата градина от парк "Отдих и култур...
19:27 / 21.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
От 100 кг до 50 кг и с нова песен
11:06 / 20.12.2025
Почина легенда на БНТ
20:55 / 20.12.2025
ЧСИ продава апетитно паркомясто и апартамент в Пловдив
14:29 / 20.12.2025
Най-лесният начин за отстраняване на котлен камък от кана за топла вода
11:27 / 20.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS