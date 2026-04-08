45 от най-големите компании в България се събират на едно място в Пловдив за 14-ото поредно издание на кариерния форум "Стажове“. Събитието се организира от Техническият университет – София, Филиал Пловдив. Днес студенти и ученици ще могат да получат повече информация за възможностите, които им се предлагат по отношение на стажантски програми и реални работни позиции от фирмите участници.

Пред годините форумът се утвърди като място, което помага на младите специалисти да се ориентират на пазара на труда, съобщиха за Plovdiv24.bg от висшето учебно заведение. Представителите на бизнеса ще имат възможност да представят това, което предлагат, а студентите ще могат да събеседват със своите потенциални работодатели, да се запознаят със свободните позиции и да преценят своите шансове за успешна реализация.

За първи път тази година ще има специална зона за кариерни консултации, която е отворена не само за студенти, но и за гимназисти. Те ще могат да получат съвети за подготовката на документи и поведението си по време на интервю за работа.

Официалното откриване на форум "Стажове“ ще бъде днес 08.04.2026 г. (сряда) от 10:15 ч. Събитието ще се проведе в сградата на Ректората на Техническия университет – Филиал Пловдив, разположен на ул. "Цанко Дюстабанов“ № 25.