ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Туристите оставиха 10.8 милиона лева в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:49Коментари (1)630
© Plovdiv24.bg
Приходите от нощувки през септември 2025 г. достигат 10.8 млн. лв., като от български граждани те са 7.9 млн., а от чужди - 2.9 млн. лева, информират от НСИ.

В сравнение със септември 2024 г. е регистрирано увеличение на приходите от нощувки с 9.4%, съответно от български граждани - с 10.0%, а от чужди граждани - със 7.6%

През септември 2025 г. в областта са функционирали 244 места за настаняване с 10 или повече легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Броят на стаите в тях е 6.7 хил., а на леглата - 13.5 хиляди. В сравнениесъс септември 2024 г. общият брой на местата за настаняване намалява с 1.6%, но леглата в тях се увеличават със 7.7%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 135.9 хил., или с 6.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 103.4 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 32.5 хил. - от чужди граждани.

В местата за настаняване с 4 и 5 звезди са реализирани 65.0% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от български граждани те са 42.5%.

В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 28.6% от нощувките на чужди граждани и 31.1% на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 6.4 и 26.4%.

Средният брой реализирани нощувки от чужди граждани във всички места за настаняване в областта през септември 2025 г. е 1.8. Най-много чужди граждани, посетили област Пловдив, са граждани на Турция - 13.9%, Германия - 10.7%, Испания - 8.4%, Израел - 5.7% и Обединено кралство - 5.0% от всички пренощували чужди граждани в областта.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през септември 2025 г. нарастват спрямо септември 2024 година с 11.6% и са 68.8 хиляди. Относителният дял на българските граждани е 73.2% от всички пренощували лица, като по-голямата част от тях (78.8%) са нощували в местата за настаняване с 3 или 4 и 5 звезди и са реализирали средно 1.9 нощувки.

Пренощувалите чужди граждани са 18.5 хил., като 70.4% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 1.6 нощувки. Общата заетост на леглата в местата за настаняване през септември е 33.4%, като традиционно тя е най-висока в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 45.4%, следвана от тези с 3 звезди - 29.6% и с 1 и 2 звезди - 23.7%.

Заетостта на леглата намалява спрямо септември 2024 г. с 0.9 процентни пункта. Най - голямо намаление има в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - с 2.1 процентни пункта, следвано от тези с 1 и 2 звезди - с 1.7 процентни пункта, а при местата за настаняване с 3 звезди то е с 1.3 процентни пункта.







Зареждане! Моля, изчакайте ...
+2
 
 
Толкова са официално отчетените! Нали няма наивници, които смятат, че всеки лев е на светло при хотелиери и ресторантьори!!!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Докараха в съда насилниците от "Столипиново", пребили мъж заради ...
11:50 / 13.11.2025
Полицаи от Шесто спипаха жителка на "Столипиново"
11:36 / 13.11.2025
Пловдив се готви да посрещне изключително културно събитие
11:24 / 13.11.2025
БМВ помля ограда в Пловдив
10:09 / 13.11.2025
Бившият шеф на митницата в Пловдив: Имаше полицаи с тежко въоръже...
09:30 / 13.11.2025
Интересно предложение за два свободни общински терена в сърцето н...
09:12 / 13.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Пловдивчанин: Не може регистрация на кола да ти отнеме цял ден или 200 лв. за нахалния господин
Пловдивчанин: Не може регистрация на кола да ти отнеме цял ден или 200 лв. за нахалния господин
10:34 / 11.11.2025
Експерт: Както днес имате IBAN за банковата си сметка, така скоро ще имате и DEAN за дигиталното евро
Експерт: Както днес имате IBAN за банковата си сметка, така скоро ще имате и DEAN за дигиталното евро
21:47 / 11.11.2025
Известен сваляч е пребит в Пловдив от потърпевши мъже
Известен сваляч е пребит в Пловдив от потърпевши мъже
15:45 / 11.11.2025
Въвеждат нови правила за автомобилните светлини
Въвеждат нови правила за автомобилните светлини
10:11 / 12.11.2025
Шофьор: Няма законово изискване за зимни гуми и задължителното им ползване
Шофьор: Няма законово изискване за зимни гуми и задължителното им ползване
11:41 / 12.11.2025
Работодател: Не е справедливо хората в частния сектор да понасят цялата тежест на дълговете, докато държавните служители стоят встрани
Работодател: Не е справедливо хората в частния сектор да понасят цялата тежест на дълговете, докато държавните служители стоят встрани
10:21 / 11.11.2025
Цитиридис се натрови
Цитиридис се натрови
10:18 / 11.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Лека атлетика - подготовка и състезания
Арестуваха кмета на район"Северен"
Автомобили със сини буркани мутреят на пътя
Известен сваляч е пребит в Пловдив от потърпевши мъже
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: