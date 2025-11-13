Туристите оставиха 10.8 милиона лева в Пловдив

© Plovdiv24.bg Приходите от нощувки през септември 2025 г. достигат 10.8 млн. лв., като от български граждани те са 7.9 млн., а от чужди - 2.9 млн. лева, информират от НСИ.



В сравнение със септември 2024 г. е регистрирано увеличение на приходите от нощувки с 9.4%, съответно от български граждани - с 10.0%, а от чужди граждани - със 7.6%



През септември 2025 г. в областта са функционирали 244 места за настаняване с 10 или повече легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.



Броят на стаите в тях е 6.7 хил., а на леглата - 13.5 хиляди. В сравнениесъс септември 2024 г. общият брой на местата за настаняване намалява с 1.6%, но леглата в тях се увеличават със 7.7%.



Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 135.9 хил., или с 6.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 103.4 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 32.5 хил. - от чужди граждани.



В местата за настаняване с 4 и 5 звезди са реализирани 65.0% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от български граждани те са 42.5%.



В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 28.6% от нощувките на чужди граждани и 31.1% на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 6.4 и 26.4%.



Средният брой реализирани нощувки от чужди граждани във всички места за настаняване в областта през септември 2025 г. е 1.8. Най-много чужди граждани, посетили област Пловдив, са граждани на Турция - 13.9%, Германия - 10.7%, Испания - 8.4%, Израел - 5.7% и Обединено кралство - 5.0% от всички пренощували чужди граждани в областта.



Пренощувалите лица в местата за настаняване през септември 2025 г. нарастват спрямо септември 2024 година с 11.6% и са 68.8 хиляди. Относителният дял на българските граждани е 73.2% от всички пренощували лица, като по-голямата част от тях (78.8%) са нощували в местата за настаняване с 3 или 4 и 5 звезди и са реализирали средно 1.9 нощувки.



Пренощувалите чужди граждани са 18.5 хил., като 70.4% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 1.6 нощувки. Общата заетост на леглата в местата за настаняване през септември е 33.4%, като традиционно тя е най-висока в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 45.4%, следвана от тези с 3 звезди - 29.6% и с 1 и 2 звезди - 23.7%.



Заетостта на леглата намалява спрямо септември 2024 г. с 0.9 процентни пункта. Най - голямо намаление има в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - с 2.1 процентни пункта, следвано от тези с 1 и 2 звезди - с 1.7 процентни пункта, а при местата за настаняване с 3 звезди то е с 1.3 процентни пункта.