ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Туристите оставиха 10.8 милиона лева в Пловдив
В сравнение със септември 2024 г. е регистрирано увеличение на приходите от нощувки с 9.4%, съответно от български граждани - с 10.0%, а от чужди граждани - със 7.6%
През септември 2025 г. в областта са функционирали 244 места за настаняване с 10 или повече легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Броят на стаите в тях е 6.7 хил., а на леглата - 13.5 хиляди. В сравнениесъс септември 2024 г. общият брой на местата за настаняване намалява с 1.6%, но леглата в тях се увеличават със 7.7%.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване възлиза на 135.9 хил., или с 6.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като 103.4 хил. от тях са реализирани от български граждани, a 32.5 хил. - от чужди граждани.
В местата за настаняване с 4 и 5 звезди са реализирани 65.0% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато от български граждани те са 42.5%.
В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 28.6% от нощувките на чужди граждани и 31.1% на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 6.4 и 26.4%.
Средният брой реализирани нощувки от чужди граждани във всички места за настаняване в областта през септември 2025 г. е 1.8. Най-много чужди граждани, посетили област Пловдив, са граждани на Турция - 13.9%, Германия - 10.7%, Испания - 8.4%, Израел - 5.7% и Обединено кралство - 5.0% от всички пренощували чужди граждани в областта.
Пренощувалите лица в местата за настаняване през септември 2025 г. нарастват спрямо септември 2024 година с 11.6% и са 68.8 хиляди. Относителният дял на българските граждани е 73.2% от всички пренощували лица, като по-голямата част от тях (78.8%) са нощували в местата за настаняване с 3 или 4 и 5 звезди и са реализирали средно 1.9 нощувки.
Пренощувалите чужди граждани са 18.5 хил., като 70.4% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 1.6 нощувки. Общата заетост на леглата в местата за настаняване през септември е 33.4%, като традиционно тя е най-висока в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 45.4%, следвана от тези с 3 звезди - 29.6% и с 1 и 2 звезди - 23.7%.
Заетостта на леглата намалява спрямо септември 2024 г. с 0.9 процентни пункта. Най - голямо намаление има в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - с 2.1 процентни пункта, следвано от тези с 1 и 2 звезди - с 1.7 процентни пункта, а при местата за настаняване с 3 звезди то е с 1.3 процентни пункта.
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 5 ч. и 27 мин.
+2
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Докараха в съда насилниците от "Столипиново", пребили мъж заради ...
11:50 / 13.11.2025
Полицаи от Шесто спипаха жителка на "Столипиново"
11:36 / 13.11.2025
Пловдив се готви да посрещне изключително културно събитие
11:24 / 13.11.2025
БМВ помля ограда в Пловдив
10:09 / 13.11.2025
Бившият шеф на митницата в Пловдив: Имаше полицаи с тежко въоръже...
09:30 / 13.11.2025
Интересно предложение за два свободни общински терена в сърцето н...
09:12 / 13.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Известен сваляч е пребит в Пловдив от потърпевши мъже
15:45 / 11.11.2025
Въвеждат нови правила за автомобилните светлини
10:11 / 12.11.2025
Цитиридис се натрови
10:18 / 11.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS