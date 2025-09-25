Тони Симидчиева: Занаятчийското училище в Пловдив е благородна инвестиция в бъдещето на нашите деца

© Фейсбук Интервю за предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" с Тони Симидчиева, председател на Регионалната занаятчийска камара, за есенната сесия на Занаятчийското училище за деца.



Продължава ли интересът към това училище? Какви деца идват - които вече са записани, или има и нови?



Има и някои, но и такива, които са останали от предишните обучения, даже и от по-миналата година. Други пък сменят занаята, искат да научат и да опитат и нещо друго. В общи линии на децата това им е много интересно, много им е забавно – те го възприемат като игра, а в същото време това е предаване на наследството на поколенията, защото занаятите са част от нашето богато културно наследство.



Можем ли пак да кажем кои са занаятите, които децата имат възможност да упражняват при вас? Кой ги занимава? Къде се провеждат заниманията?



Курсът се провежда на територията на Стария град, в ателиетата на майсторите, които работят на "Улица на занаятите". Обучението е безплатно. Всеки един майстор обучава по 4-5 деца, защото не могат да се поберат в ателиетата повече. Това са иконопис, плъстене, кукли, дърворезба, включително и пекарство имаме – Варта Торосян ги обучава да правят коледни сладки, тъкачество има. Така че различни занаятите. Децата са прелюбопитни, за да участват във всички тях.



Докога ще продължи обучението им там?



До ноември месец.



А към кой занаят е най-големият интерес от страна на децата, има ли такъв?



О, има, има. Това е грънчарството и керамиката. Работата с глина на децата им доставя огромно удоволствие, както и пекарството, защото глината и тестото е почти едно и също нещо и децата много голям интерес проявяват към тях. Най-малък интерес има към гайтанджийството, просто им е скучен този занаят. Но иначе грънчарството, керамиката, тестото, пекарството, плъстенето е пак такова – месиш вълната, за да направиш нещо, тъкачеството също им е интересно, но най-големият интерес е към глината.



То това не зависи от самите майстори, които ги обучават, а си зависи от детето?



Индивидуално е за всяко дете, да. Пускат родителите заявление и предпочитание кой какво иска – първо предпочитание, второ, защото те всички искат да са в грънчарското ателие, но не може всички. И затова след това второто желание удовлетворява.



Но всеки майстор има някакъв капацитет на деца, които може да обучава наведнъж, нали така?



Да, те могат да обучават много, но ателиетата са малки. Просто много е тясно и не могат да бъдат събрани повече деца. Ние провеждаме обучението в съботните дни, когато децата са свободни, защото иначе им е много трудно да ходят и на училище, и да идват на "Улица на занаятите", където е малко по-трудно качването. И понеже след училище, ако трябва някой да дойде, е тъмно, сме се съобразили с възможностите на децата.



На Занаятчийската камара сега й предстои Есенен панаир на занаятите? Разкажете ни за дейността на Занаятчийската камара през есента!



В общи линии до Нова година нямаме събития, които да правим.



А този есенен панаир на занаятите отпада, така ли?



Не, просто тази година няма да го направим, защото съвпада с Капана фест и колегите се сърдят там. Просто предпочетохме да не си създаваме отново напрежение. Пък ние сме иначе много преди него. И Есенният панаир си е бил в рамките на празниците на Стария град, които са по едно и също време. Едното няма нищо общо с другото. Но, това е.



Няма да имаме събития до Нова година, а просто имаме и един-единствен сътрудник. Много ни е трудно с намирането на хора, които да помагат. Това е също една от причините. Занаятчийската камара, освен тези събития, има една основна задача – да провежда изпити за калфи и за майстори в различните занаяти. Сега имаме есенна сесия, имаме Център за професионална подготовка, където в същото време се правят изпити, документации.



Понеже сме регистрирани и като обучителна организация, правим курсове и по английски език. За да може да се издържа камарата, просто трябва да правим всичко това, защото иначе не можем да плащаме заплатата на един сътрудник, офис, консумативи и т.н. Така че всичко това го правим, за да може и да се издържа камарата и да изпълнява най-важната си задача – да провежда обучение и произвеждане на майстори и на калфи.



А на самата "Улица на занаятите", там има ли нещо ново, има ли свободни ателиета, има ли интерес към наемане на нови ателиета от занаятчии?



Не, няма някакъв голям интерес за заемане на ателиета. И винаги когато едно ателие остане свободно, майсторите, които в момента са там, казват: "Може ли да го взема аз?“, понеже им е тясно на всички. Но ние имаме интерес да бъдат различни занаятите, да има повече майстори от различни занаяти, за да е по-интересно на всеки, който дойде и го посети. Защото, когато липсва един майстор, двете ателиета са затворени, а пък когато са двама майсторите, дори да липсва единият, другия е там, налице е. Така че няма някакво особено движение там.



А ако някой иска да се обучава в занаят, това може да го направи точно на тази улица?



Може, може, индивидуално. Отива си, договаря си се с майсторите, камарата няма отношение. Ние с организираните събития само се занимаваме, когато решим, че трябва нещо да бъде направено, както панаирите на занаятите и някакво друго такова като детски панаир. Просто това са нещата, в които ние участваме. Или пък ако някой иска, ние просто ги насочваме, даваме телефоните и ги насочваме къде да отидат, при кого да отидат.



От това занаятчийско училище пак ще правите Детски панаир? Той за кога е плануван?



По принцип Детският панаир мина, а сега ще направим изложба с всичко, което е изработено от децата.



За кога планирате тази изложба?



Трудно ми е да кажа, след като приключи курса. Уточняваме още датата и не мога да конкретизирам сега.



Ще имате ли Коледен панаир на занаятите?



При нашите условия е трудна организацията на такъв панаир. Ако майсторите пожелаят, могат да си направят техен Коледен панаир на "Улица на занаятите". Те самите могат да си направят една кампания и да направят Коледен панаир.



А изделията, които децата от Занаятчийското училище правят, само в изложба ли ще бъдат показани?



Само в изложбата, да. Иначе по време на Панаира на занаятите ние винаги имаме една детска секция, обучение и т.н. Но няма да бъдат тези деца, които са се обучавали в Занаятчийското училище. Ние ги каним – който иска, идва, който не желае, не идва. Защото това е въпрос и на възможности на родителите.



Удостоверенията, които им давате, че са завършили училището, годишни ли са?



Разбира се, че това е просто символично, то няма никаква образователна стойност, просто е като сертификат на детето, че е преминало такова обучение. Аз благодаря на Община Пловдив за това, че отдели финансиране за това безплатно Занаятчийското училище. Това е начин да помагаме на майсторите, които работят на тази улица, за да ги задържим там. Иначе те всички имат някаква друга работа, защото не могат да се издържат само от занаята си.



Така че благодаря за тази възможност и за това, че даваме възможност на децата да се докоснат до занаятите и традицията да продължи да бъде приемана от идните поколения и да бъде жива. Така че това е една изключително благородна и добра инвестиция в бъдещето на нашите деца.