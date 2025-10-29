ЗАРЕЖДАНЕ...
|Томислав Дончев от Пловдив: Това е само началото
По думите на Дончев, България все по-успешно се интегрира в световните пазари, но вече не трябва да има повече производство, а по-сложни, по-скъпи изделия и цял краен продукт – автомобил, камион, самолет.
"Натрупахме опит в работата с компоненти, редно е да претендираме за цяло изделие. Достигнали сме до това ниво технологично, конкурирайки се с другите на световните пазари и работейки с прекрасни партньори. Горд съм да съобщя, че това е само началото - както видяхте, тук се строи още едно хале.
Само преди час имах възможност да разговарям с първокласни китайски компании и си говорихме не за компоненти, говорихме за графични процесори, за изкуствен интелект, за умни мрежи, за автомобили и за бъдещото ни сътрудничество в тази сфера. Така че съм убеден, че най-доброто предстои.
В България има 4 или 5 зони с концентрация на индустриално производство. В Пловдив е най-голямата, с най-големи мащаби, с най-голям опит и това не е случайно. Специално благодаря на всички, които са направили тази инвестиция възможна и най-вече на инж. Панчев. Обещали са ни за начало 2 милиона годишен оборот, убеден съм, че може много повече" - каза вицепремиерът.
Кметът на Пловдив Костадин Димитров сподели, че в рамките на един месец това е третият завод, който се открива в ТИЗ. Първият е бил хале за складова база на "Бултекс 99", после Завод за трансформатори, а сега и новото китайско производство.
"Ежемесечните срещи с г-н Панчев (б.а. инж. Пламен Панчев - създател и изпълнителен директор на Тракия икономическа зона), а понякога два пъти, в общината влизат инвеститори, с които да представяме и дискутираме Пловдив като възможност за индустриални инвестиции. Това, което трябва да направи общината, е подобряване на инфраструктурата, на учебния процес, на културния календар, на условията за живот на хората, които са търсили тук начин за реализация, добро свободно време и добър начин на живот.
Това, което прави правителството – аз им благодаря, че от една година всички неща тръгнаха. Нещата вървят с много добро темпо, за което съм им благодарен и се надявам да има все повече и повече инвеститори и все повече такива от Китай. Чакаме с нетърпение новото хале в съседство." - каза кметът Димитров.
Повече - във видеото!
