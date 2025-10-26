ЗАРЕЖДАНЕ...
|Тежка надпревара от фирми за зоопарка на Пловдив, отстраниха единствения участник за езерото
“Прожект Планинг енд мениджмънт" ООД е дала оферта от 178 800 лева с ДДС, “Фрибул" ООД е с офета близо 170 000 лева, “Инфраконструкт" ООД с близо 210 000 лева оферта, “Студио Архитектика" ЕООД с 130 000 лева и обединение “Зоо Оптимистас", което е заявило, че може да направи проекта за 162 000 лева с ДДС.
Припомняме, че сумата, която община Пловдив е отпуснала за поръчката, е за 211 000 лева с ДДС, като тук се включва и изработване на технически проект за детска площадка за 40 000 лева с ДДС.
Новият проект трябва да модернизира и реконструира част от съоръженията на зоопарка, който така и още не е заработил, въпреки че беше почти готов. Заради редица съдебни дела пускът се забави с няколко години, което пък доведе до амортизацията на някои от клетките преди още да са запълнени с животни.
Наскоро общината пусна ЗОП и за реконструкция на езерото. И тук само една фирма бе кандидатствала. "ММ Концепт" ЕООД даде оферта за 298 020 лева, при прогнозна максимална стойност 300 000 лева с ДДС. ЗОП-ът беше прекратен заради пропуски и пуснат наново. И вторият път имаше само един участник - същата фирма.
И тук обаче комисията по ЗОП-а намери съществен пропуск в документацията на участника, тъй като липсва списък с експерти, които ще участват в екипа по проекта. След единодушно решение на членовете на комисията и заради неизпълнение на изискванията по ЗОП-а, фирмата е отстранена за втори път. Това наложи пускане на нова обществена поръчка със същите параметри, като срокът за подаване на заявления този път е 3 ноември.
Предвижда се езерото да е с каскада, на площ от 800 квадратни метра в източната част, непосредствено до входа. То трябва да отговаря на изискванията за смесена колекция 50 вида декоративни риби, както и птици, сред които лебеди и пеликани.
В плановете влиза и нов мост над езерото, дренажна, пречистваща и отводнителна система, подходяща водна растителност.
Така докато общината се накуми през годините поколения деца на Пловдив обикалят по зоопарковете в другите градове, за да видят интересни животни.
