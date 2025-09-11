© Plovdiv24.bg виж галерията Общо след вчерашното класиране 31 деца не са приети в детски ясли в район "Централен". В момента правим пристройка на "Детска ясла" 18 за две групи, което ще рече, че след завършването и откриването ѝ и ще отговорим на минималното изискване за прием на най-малките в района. През следващата година ще ремонтираме кухненския блок на детска градина "Зора" на бул. "Васил Априлов", което е ОЗД, където има една яслена група, но ще станат две. Тoва съобщи кметът на район "Централен" Георги Стаменов, предаде репортер на Plovdiv24.bg



"По отношение на детските градини има 42 неприети деца след вчерашния прием. След приключване на пристройката на детска градина "Буратино", която е за три групи, демек 65 места, се надявам да отговорим на нуждите за прием на деца", обясни кметът на "Централен" Георги Стаменов.



Ресорният заместник-кмет по образоването Владимир Темелков обяви, че общестените поръчки за новите детски заведения в "Тракия" и "Южен" са в ход и има избрани изпълнители. "



"Това ще са 18 нови яслени групи. По-смела стъпка от това с яслените групи няма как да направим, пристройки са, но качеството няма да е по-ниско", коментира той.



На въпрос има ли недостиг на места в детските заведения Темелков беше категоричен, че такъв има: "Особено в яслените групи, но правим всичко по силите си, кандидатстваме по всякакви програми, искаме по бюджета пари. С цялата тази бюрокращина и липса на пари, ние се съобразяваме с абсолютно всичко".



