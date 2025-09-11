ЗАРЕЖДАНЕ...
|Темелков категоричен: Има липса на места в детските заведения в Пловдив
"По отношение на детските градини има 42 неприети деца след вчерашния прием. След приключване на пристройката на детска градина "Буратино", която е за три групи, демек 65 места, се надявам да отговорим на нуждите за прием на деца", обясни кметът на "Централен" Георги Стаменов.
Ресорният заместник-кмет по образоването Владимир Темелков обяви, че общестените поръчки за новите детски заведения в "Тракия" и "Южен" са в ход и има избрани изпълнители. "
"Това ще са 18 нови яслени групи. По-смела стъпка от това с яслените групи няма как да направим, пристройки са, но качеството няма да е по-ниско", коментира той.
На въпрос има ли недостиг на места в детските заведения Темелков беше категоричен, че такъв има: "Особено в яслените групи, но правим всичко по силите си, кандидатстваме по всякакви програми, искаме по бюджета пари. С цялата тази бюрокращина и липса на пари, ние се съобразяваме с абсолютно всичко".
