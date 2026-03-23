С послание за единство, справедливост и силна държава БСП – Обединена левица откри кампанията си в Пловдив, съобщиха от партията. И добавиха:
В препълнената зала "Съединение“ в Пловдив - място, където историята помни силата на обединението, "БСП – Обединена левица“ даде старт на своята предизборна кампания с енергия, емоция и ясно заявена политическа посока. Още в началото водачът на листата за Пловдив-град Татяна Дончева успя да вдъхнови присъстващите в залата, припомняйки силата на историческия пример:
"Днес няма как да не споменем Чардафон Велики - онзи луд габровец, който тръгна първи и който дойде начело на четата си в Пловдив и осъществи Съединението. Чардафон не е бил генерал, но е имал куража първи да тръгне, едва след него идват княза и генералите“, подчерта тя историческия факт с препратка към днешния ден, в който е нужно лидерство и смелост.
Според Дончева е останала само една лява политическа сила и тя е БСП – Обединена левица.
"За да си ляв днес, се иска кураж, а не майбаси и мерцедеси. За да прокарваш леви политики и да защитаваш онеправданите се изискват хора, независими в решенията си. За тези избори залогът е висок и неслучайно тук сме се обединили леви хора, които преди това бяхме разделени. Защото няма кой друг да се грижи да бедния човек освен БСП-Обединена левица“.
Тя беше категорична, че именно обединението на левицата е отговор на високия залог на тези избори.
"Виждам много общински съветници и кметове от област Пловдив, тук, в залата, те знаят прекрасно какви са проблемите на малките общини, но нямат ресурса за решаването им. Ресурсите отиват в централния бюджет. Затова ще работим повече от средствата да остават в общините“, сподели вижданията си за промяна в управлението водачът на листата на 17 МИР област Пловдив Атанас Телчаров.
Той очерта конкретните приоритети - справедлива икономика, подкрепа за земеделието и силна децентрализация.
"В малките общини хората не правят анализ на кризите, а ги преживяват. Там липсата на лекар не е абстракция, а младите семейства не правят планове, а избират дали да останат. Хората са най-важни, затова брутният вътрешен продукт трябва да се измерва с качеството на живот за обикновените хора. Причината е моделът, в който властваше единствено печалбата, а грижата за хората отсъстваше. Този модел трябва да бъде променен. Вярвам, че по-солидарна и по-справедлива България е възможна. Ще отстояваме тази кауза“.
Водачът на листата с номер 5 има богат опит в местното самоуправление като председател на Общинския съвет в Садово и експертизата си в областта на земеделието, затова неслучайно неговите думи за развитието на този така важен отрасъл предизвикаха оживление в залата.
"Българското земеделие на два пъти е извеждало страната от национални катастрофи, но сега то е в криза и държавата трябва да се намеси и да помогне. Ние ще работим за защита на нашите производители, ще работим така, че продоволствената сигурност да бъде изведена до национален приоритет“, подчерта Атанас Телчаров.
Силно и експертно прозвучаха и думите на д-р Лидия Чорбанова, която постави здравеопазването в центъра на политическия дебат.
"За 30 г. я докарахме дотук, че няма нито една нова общинска болница. Няма нито една новопостроена областна специализирана болница“, изтъкна тя. Бившият зам.-министър на здравеопазването д-р Лидия Чорбанова, която е на 22 позиция в листата на 17 МИР настоя, че държавата трябва да се върне в здравеопазването и да поеме отговорност.
"България се топи демографски. Нацията ни се нарежда сред най-бързо изчезващите в Европа. Гражданите живеят по-кратко, раждат се все по-малко деца, а страната ни се превръща от най-боледуващите нации на континента. Губим млади хора в разцвета на силите им, а възрастните често прекарват старините си в изолация и без адекватна подкрепа от социалната система. Това не е просто статистика – това е реалност, която изисква незабавни действия“, категорична е д-р Чорбанова.
Тя посочи и решенията - "Държавата да се върне в здравеопазването и да поеме отговорност. На първо място стои необходимостта от истински достъпно здравеопазване – не на хартия, а в реалността. Трябва да бъде сложен край на т.нар. "здравни пустини“, в които липсват лекари и базови услуги. Не по-малко важно е и състоянието на медицинските кадри. България губи своите лекари и специалисти. За да се спре този процес, са необходими достойни условия на труд, гарантирани начални възнаграждения и ясна перспектива за професионално развитие. Защото здравето на нацията не е второстепенен въпрос – то е въпрос на национална сигурност.“
Да подкрепи кандидатите за народни представители от БСП -Обединена левица в Пловдив бе и Кристиан Вигенин, член на Европейския парламент от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите и ръководител на Делегацията на българските социалисти, който съчета политическо послание със символика "Нека в това състезание покажем, че сме най-добрите и че можем да бъдем факторът, който защитава хората в неравенство.“ Разтваряйки петте пръста на ръката си и свивайки ги в юмрук той олицетвори символа на обединението. "Ние кой номер сме? Пет. Тези пет пръста могат да се превърнат в юмрука на обединението и победата.“.
Емоционален и пълен със символика финал постави водачът на 16 МИР Татяна Дончева. С изпълнението си на цигулка на "Интернационала“ известната юристка напомни, че е и човека, който 10 години е във филхармонията "Пионер“, който е свирил с прочутите музиканти Ленард Бърнстейн, Клаудио Абадо, Пиер Амоял, Мария Жоао Пириш и други. Тя е и политикът, който подема инициативата "Великите забравени“ и възстановява спомена за Месрур Мехмедов, един от най-големите български диригенти, който е бил и диригент и на филхармонията в Пловдив.
Събитието събра кандидати, местни лидери и симпатизанти от цялата Пловдивска област и ясно показа амбицията на "БСП – Обединена левица“ да води активна кампания, близо до хората и с конкретни решения.
