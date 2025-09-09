ЗАРЕЖДАНЕ...
|"Тангра" отмени концерта си в Пловдив
В официалното си изявление музикантите изразяват извиненията си към многобройните фенове, които вече са закупили билети за събитието:
"Искаме да се извиним за несбъднатата среща, разочарованието и причиненото неудобство на всички, които очаквахме с нетърпение да видим на концерта. Причините за отмяната са извън контрола на група "Тангра“ и касаят административни проблеми.“
Организаторите на събитието уточняват, че закупените билети могат да бъдат върнати според инструкциите, публикувани от Пивоварница Frik&s. В случай на затруднение, феновете могат да се свържат директно с групата чрез лично съобщение.
Музикантите завършват съобщението си с послание към своите почитатели:
"Обичаме ви, липсвате ни и скоро ще се видим на някоя истинска сцена в Пловдив!“
Следете за нови дати и събития, в които група "Тангра“ ще зарадва своите фенове в Пловдив и други градове.
