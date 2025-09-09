"Тангра" отмени концерта си в Пловдив

© С огромно съжаление група "Тангра“ съобщи, че планираният за 13 септември 2025 година концерт в Пивоварница Frik&s в Пловдив няма да се състои.



В официалното си изявление музикантите изразяват извиненията си към многобройните фенове, които вече са закупили билети за събитието:



"Искаме да се извиним за несбъднатата среща, разочарованието и причиненото неудобство на всички, които очаквахме с нетърпение да видим на концерта. Причините за отмяната са извън контрола на група "Тангра“ и касаят административни проблеми.“



Организаторите на събитието уточняват, че закупените билети могат да бъдат върнати според инструкциите, публикувани от Пивоварница Frik&s. В случай на затруднение, феновете могат да се свържат директно с групата чрез лично съобщение.



Музикантите завършват съобщението си с послание към своите почитатели:



"Обичаме ви, липсвате ни и скоро ще се видим на някоя истинска сцена в Пловдив!“



Следете за нови дати и събития, в които група "Тангра“ ще зарадва своите фенове в Пловдив и други градове.