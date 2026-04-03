Люба Радева, която представлява собствениците на обекти в Търговски център "Форум Тракия", се свърза с редакцията на Plovdiv24.bg. Причината - публикацията ни от днес сутринта, озаглавена "Амортизация и празни коридори: Бъдещето на "Форум Тракия" под въпрос".

Ето какво казва тя:

"Сградата на Търговски център "Форум" въобще не е изоставена или амортизирана. Сградата е в режим на етажна собственост и се поддържа абсолютно адекватно. Тъй като в сградата в момента тече ремонт, е нормално да има някои смущения във функционалността, които обаче в никакъв случай не биха могли да бъдат приравнени на "изоставеност".

Преди месец например беше извършен основен ремонт на покрива с много съществени инвестиции, направени от всички собственици. Преди две години беше сменена собствеността на втория и третия етаж. Дружеството - нов собственик, е вложило милиони за ремонтиране и реновиране. Първоначално е отремонтиран изцяло вторият етаж, където в момента се помещава нов огромен и модерен магазин от верига магазини "Панда".

Сега се прави основен ремонт и на третия етаж, където ще бъде открит най-модерният и голям детски център в Пловдив, както и луксозен азиатски ресторант от известна европейска верига. В момента се подновяват ескалаторите към третия етаж. Неработещият асансьор всъщност е изцяло нов и ще бъде пуснат в експлоатация за бъдещите клиенти на обектите на третия етаж.

Всички заграждения и ограничения на достъпа са направени с цел безопасност на посетителите по време на ремонта. Почти всички, 89 на брой, магазини на първия етаж са действащи, с изключение на два, които се дават под наем, което е нормално и незначително спрямо общия им брой.

От друга страна, в обикновен делничен ден, в който вали проливен дъжд, никъде не биха могли да се очакват тълпи от клиенти. Търговският център има добра посещаемост, която се очаква да се повлияе силно положително след откриването на обектите на третия етаж".