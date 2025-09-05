ЗАРЕЖДАНЕ...
|Свършиха парите: Община Пловдив прекратява приемането на проекти по Компонент 2 "Мобилност"
Компонент "Мобилност" стимулира и подкрепя участия на пловдивски артисти и творчески формации в международни и национални културни събития, както и посещения на мениджъри и продуценти в областта на културата и изкуствата, културни оператори и др. в Пловдив. Чрез него се осигуряват средства за транспортни разходи на произведения на изкуството и инструменти, артисти, творчески формации, мениджъри, продуценти, културни оператори, които осъществяват творчески междукултурен обмен по покана на културни институти и организации.
По Културния календар на града за 2025 г., приет с Решение на ОбС – Пловдив, сумата по този компонент е в размер на 85 000 лева. От началото на годината до момента са одобрени за финансиране 20 проекта, с което лимитът е изчерпан.
