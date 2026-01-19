ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Своеволие в "Капана": Собственик с поредно нарушение, отнесе глоба
Редовен читател сигнализира медията ни за нередността, която е забелязал тази сутрин.
От Пловдивския общински инспекторат споделиха, че имат получен сигнал и служители в момента извършват спешна проверка.
На място е установено, че пред заведението действително има поставени няколко пана, а ресторант "Фестивал" не работи.
Служители на Инспектората са издали констативен протокол на собственика, въз основа на който ще му бъде връчат акт. Глобата на нарушителя ще бъде 258 евро.
От институцията заявиха, че в зависимост от това колко е сериозно нарушението, според наредбата глобата може да варира от 51 евро до 25 835 евро (100 до 50 000 лева).
Оказа се, че това е второ поредно нарушение на конкретния собственик.
На 8 октомври 2025 е издаден първият констативен протокол за поставянето на предпазни пана до заведение "Аfter Sunset".
Огражданията са в разрез с чл.11, ал. 9 от Наредба за поставяне на преместваеми обекти за увеселителна, търговска или друга обслужваща дейност и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 94
|предишна страница [ 1/16 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Община Пловдив: Не стъпвайте върху леда на Гребната, опасно е за ...
12:05 / 19.01.2026
Важно от полицията в Пловдив - авария спира работата
12:04 / 19.01.2026
Обявиха всички банди за Hills of Rock в Пловдив
11:16 / 19.01.2026
Изградиха два нови фитнеса на открито в "Южен"
11:10 / 19.01.2026
Тежко утро в Пловдив - верижна катастрофа с 4 коли
11:17 / 19.01.2026
Гениална кражба пред очите на всички в Пловдив
09:54 / 19.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
НОИ коригира пенсии отпреди 1990 г.
18:03 / 18.01.2026
Един от най-посещаваните нощни клубове в Пловдив се продава
09:42 / 18.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS