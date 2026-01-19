© Plovdiv24.bg виж галерията Собственик на заведение в квартал "Капана" ще бъде глобен с 258 евро (500 лв) за нерегламентирано поставяне на предпазни плексигласови пана, предава репортер на Plovdiv24.bg.



Редовен читател сигнализира медията ни за нередността, която е забелязал тази сутрин.



От Пловдивския общински инспекторат споделиха, че имат получен сигнал и служители в момента извършват спешна проверка.



На място е установено, че пред заведението действително има поставени няколко пана, а ресторант "Фестивал" не работи.



Служители на Инспектората са издали констативен протокол на собственика, въз основа на който ще му бъде връчат акт. Глобата на нарушителя ще бъде 258 евро.



От институцията заявиха, че в зависимост от това колко е сериозно нарушението, според наредбата глобата може да варира от 51 евро до 25 835 евро (100 до 50 000 лева).



Оказа се, че това е второ поредно нарушение на конкретния собственик.



На 8 октомври 2025 е издаден първият констативен протокол за поставянето на предпазни пана до заведение "Аfter Sunset".



Огражданията са в разрез с чл.11, ал. 9 от Наредба за поставяне на преместваеми обекти за увеселителна, търговска или друга обслужваща дейност и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив.