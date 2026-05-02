Дългогодишен собственик на малък бизнес в квартала на творческите индустрии "Капана“ изрази острото си недоволство от присъствието на филмова продукция, която буквално е "окупирала“ обществени пространства и пречи на нормалната работа на обектите. В емоционално писмо, адресирано до редакцията ни и до Община Пловдив и Фондация "Пловдив 2019“, пловдивчанинът описва ситуацията като "трагикомедия“, която подменя автентичния дух на мястото с кич.

Според сигнала до Plovdiv24.bg, през последните две седмици част от квартала е залята от "кичозни декори, ярко бомбастични рекламни пана и прокъсани чаршафи“, които създават потискаща атмосфера и отблъскват редовните клиенти.

Авторът на имейла подчертава, че "Капана“ е бил замислен като център за развитие на творческия дух и дребните предприемачи, но в момента се е превърнал в "кръчмата на града“, а сега и в снимачна площадка на български комедиен филм. По думите му, продукцията проявява "арогантно неуважение“ към стопаните на имоти, разпореждайки се с чужда частна собственост и препречвайки достъпа до търговските обекти.

Ето и пълния текст на писмото:

Така и така последните две седмици си почивам активно, реших да Ви напиша едно послание адресирано към Фондация Пловдив 2019 и Община Пловдив. Стопанисвам дребен бизнес през последните 10 години в "Квартала на творческите индустрии“ (или поне така го наричаха в началото, преди да се превърне в кръчмата на града). Пространството бе замислено като възраждане на централно запустялата част на града, да обособи и развива творческия дух и очарование на дребни собственици и творци. До голяма степен това се случи с вярата и упоритостта на множество дребни предприемачи и съдействието на адекватни инициативи от страна на Общината.

Както често се случва успеха има една майка, а провала много бащи. И така през последните седмици някой реши, че може да открадне духа и очарованието градено с труд и постоянство повече от 10 години.

Става въпрос за т.н. български комедиен филм, който е окупирал една част от квартала. Кичозните декори и ярко бомбастичните рекламни пана, прокъсаните чаршафи, провесени над фасадите, създават тягостно атмосфера.

Скъпи творци от продукцията, отблъскващото Ви неуважение към пространството, което сте окупирали, по никакъв начин не кореспондира с духа на "Капана".

Арогантното неуважение към стопаните наоколо и разпореждането с чужда частна собственост, озлобява както дребните бизнеси наоколо, така и техните клиенти. Ние храним семействата си и плащаме заплати, осигуровки и наеми, а сега сме принудени да не работим, за да Ви осигурим възможност да се разпореждате както намерите за добре, за да си свършите "работата“.

Ние сме тук от "раждането“ на "Капана", а Вие ще безчинствате още някоя и друга седмица, за да създадете продукт, който ще се гледа от Вашите роднини или в краен случай присъствалите на сватбата Ви.

Колкото и хаотично да блуждаете и да прогонвате нашите клиенти, или да ги карате да летят, за да имат достъп до нас, това няма да Ви направи "творци“, Вие сте измислени герои в скучен филм, трагикомедия, която откровено се надсмива над хората, квартала, града, който Ви е приютил.

И в заключение към Фондация Пловдив 2019 и Община Пловдив една перифразирана поговорка: "Вместо да изпишете вежди Вие вадите очи".