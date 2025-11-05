ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Световно признание за пловдивски учен с научно откритие
Автор: Екип Plovdiv24.bg 23:04Коментари (0)586
©
Личен архив
Доц. д-р Невена Георгиева Иванова, дм, кардиолог в МБАЛ "Света Каридад“ и преподавател в Медицинските факултети на Медицински университет – Пловдив и Бургаски държавен университет, представи свое световно научно откритие на Годишната среща на Американското дружество по човешка генетика (American Society of Human Genetics – ASHG 2025), проведена от 14 до 18 октомври 2025 г. в гр. Бостън, Boston Convention and Exhibition Center, САЩ.

Случаят представлява първо описание на нова мутация в гена FGF23 (c.202A>G, p.Thr68Ala) при пациент с изключително рядко наследствено заболяване – хиперфосфатемичен вариант на туморна калциноза, усложнен с тежки съдови аневризми и тромбози.

ASHG Annual Meeting е най-престижният световен форум в областта на човешката генетика, организиран от най-голямата професионална организация по генетика в света. Събитието събира ежегодно между 7 000 и 10 000 участници от над 80 държави, сред които учени от Harvard, MIT, Stanford, Oxford, Cambridge, Columbia, Johns Hopkins, Boston University, University of Washington и други. Форумът представя най-новите достижения в геномиката, персонализираната медицина, биоинформатиката и терапевтичните иновации, включително лекции на световноизвестни учени, сред които тази година и директорът на Human Genome Project – Francis Collins.

Доц. Иванова е единственият участник от България, включен в научната програма, и самостоятелен автор на приетото съобщение. Нейното откритие е първо по рода си в световната литература и представлява значим принос към изследването на човешкия геном и генетичните механизми при редки заболявания, като подчертава нарастващата роля на молекулярната диагностика в съвременната медицина.

Научната дейност демонстрира последователен интерес към взаимодействието между генетичните фактори и клиничната изява на заболяванията. В своята последна публикация, озаглавена "A Sole Case of Concurrent Arterial and Venous Thromboses with Massive Pulmonary Embolism and Carriage of Four Genetic Polymorphisms: Factor V Leiden, PAI-1 4G/5G, MTHFR C677T, and ACE I/D—A Case Report“, тя предлага нова интерпретация на възможните полигенни механизми, свързани с тромботичните процеси, допринасяйки за по-задълбоченото разбиране на молекулярните основи на тромбозата и развитието на персонализираната медицина.

Доц. Невена Иванова притежава три клинични специалности – вътрешни болести, кардиология и обща медицина. Нейната компетентност в областта на медицинската генетика е потвърдена чрез сертифицирана квалификация от Harvard Medical School, където тя е двукратно отличена за високи академични постижения.

Доц. д-р Невена Георгиева Иванова е удостоена с признание от Sigma Xi – The Scientific Research Honor Society, еднo от най-старите и престижни  почетни научни общества, основано в Cornell University през 1886 г. в САЩ, част от което са множество Нобелови лауреати. Организацията обединява учени от световна величина, включително Алберт Айнщайн,  Енрико Ферми, Робърт Опенхаймер,  Франсис Крик и Джеймс Уотсън, Ричард Файнман, Лайнъс Полинг и Барбара МакКлинток, както и над 200 нобелови лауреати. Признанието се присъжда за високи научни постижения и принос към напредъка на знанието.

Участието на форум от ранга на ASHG представлява значимо академично признание, което поставя българската медицинска наука редом до водещите световни институции в областта на геномиката.

Доц. Иванова благодари на ръководството и колегите си от лечебното заведение за доверието, подкрепата и съпричастността към нейната научноизследователска и преподавателска дейност.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Децата от детска градина в близко до Пловдив село със специални г...
20:09 / 05.11.2025
Шефът на борсата в Първенец показа пътя и се зарече: Сам ще запъл...
16:28 / 05.11.2025
КЗК отхвърли жалбата за саниране на бившия Партиен дом в Пловдив
17:19 / 05.11.2025
Има присъда за смъртта на 18-годишния син на пловдивския адвокат ...
13:04 / 05.11.2025
Цанко Драгиев: До края на годината завършваме втория етап от Голя...
13:59 / 05.11.2025
На тази дата през 1957 г. Альоша застава над Пловдив и поставя на...
12:38 / 05.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Фермер: Третата вълна идва и цяла България ще пламне
Фермер: Третата вълна идва и цяла България ще пламне
11:40 / 03.11.2025
Пловдивчанка предупреди за измама при влизане в "Кауфланд" и други големи магазини
Пловдивчанка предупреди за измама при влизане в "Кауфланд" и други големи магазини
10:21 / 04.11.2025
Този видеорегистратор е заснел последните секунди от живота на моториста Здравко Чимски
Този видеорегистратор е заснел последните секунди от живота на моториста Здравко Чимски
12:25 / 03.11.2025
Домусчиев: В момента един служител в администрацията взима повече пари от един частен служител
Домусчиев: В момента един служител в администрацията взима повече пари от един частен служител
09:27 / 03.11.2025
Предприемачи: България върви към катастрофа, идват тежки времена за работещите хора
Предприемачи: България върви към катастрофа, идват тежки времена за работещите хора
09:09 / 04.11.2025
Щастливи баба и дядо!
Щастливи баба и дядо!
10:53 / 05.11.2025
Здравко от "Ритон": Положението е страшно
Здравко от "Ритон": Положението е страшно
16:40 / 04.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ВК Марица, сезон 2025/2026
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Природни стихии
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: