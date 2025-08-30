© Plovdiv24.bg виж галерията Служителите от ОП "Чистота" и ОП "Градини и паркове" със светкавична реакция след напомняне за проблем в центъра на града, подаден от Plovdiv24.bg.



В началото на месец август сигнализирахме отговорните институции, че улица "Крали Марко" при пресечката с "Павликенска" е тотално занемарена.



Всеки възможен свободен сантиметър е обзет от избуяла трева. Растителност и боклуци са натрупани около решетките, осигуряващи светлина през прозорците на избите на сградите. Двуметров храст е обгърнал в прегръдката си мъждреещата улична лампа.



Семейства от четири кооперации изхвърлят отпадъците си в два контейнера. Проблемът е, че сметовозната машина минава само веднъж седмично и, когато казаните се напълнят, хората оставят торбичките с боклуци на земята до тях. И всичко това - в бялата жилищна зона на Пловдив.



Вчера екипи на ОП "Чистота" и ОП "Градини и паркове" почистиха цялата територия.