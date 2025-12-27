ЗАРЕЖДАНЕ...
|Съставени са фишoве за над 2,6 млн. лева в Пловдив, от които са платени са едва половината
Най-честите констатирани нарушения са паркиране върху тротоар – средно на месец 1160 глоби с фиш, както и паркиране в зона на знак В27 – 1141 броя.
"Големият брой на констатираните нарушения и 50 процентната събираемост ясно показва, че настоящият модел е изключително ресурсоемък и неефективен и системата за издаване на фишове от Общинска полиция и "Общинска охрана“ за нарушения по Закона за движението по пътищата трябва спешно да се дигитализира, което ще облекчи не само работата на служителите от двете звена, но и ще позволи да се обхванат повече нарушители. А това ще намали предпоставките за пътнотранспортни произшествия“, подчерта д-р Борислав Матеев.
Той допълни, че е обезпокоителен фактът за липсата на аналитичен капацитет. В регистъра за административнонаказателната дейност, поддържан от Община Пловдив, към момента няма възможност за изготвяне на обобщени анализи за повторяемостта на нарушенията – ключов инструмент за целенасочен контрол и превантивни мерки.
"От отговора на г-н Славов става ясно, че Община Пловдив е сключила договор за разработване и внедряване на централизирана дигитална платформа за градска среда на стойност 1 162 000 лева с ДДС. Срокът за въвеждане на системата в експлоатация е 6 месеца от октомври 2025 г., което на практика означава, че през първата половина на 2026 година фишовете отново ще се съставят по стария начин, а реалните ефекти от дигитализацията могат да се очакват най-рано през втората половина на 2026 г. . Важно е този процес да бъде да бъде съпроводен с ясен публичен отчет за резултатите – както по отношение на натоварването на служителите, така и на събираемостта и повторяемостта на нарушенията. Инвестицията в дигитализация има смисъл ако води до измерими и видими подобрения за града и неговите граждани“, подчерта Борислав Матеев.
