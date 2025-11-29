Съществена разлика между Пловдив и Италия при центровете за работа с жертви на насилие

© Plovdiv24.bg Какво е общото и различното в центровете за подкрепа на жени, жертви на насилие между Пловдив и Италия обсъдиха по време на среща делегация от експерти от града под тепетата с колеги от италианския град Боргоманеро, информира Plovdiv24.bg.



Официалното посещение е по покана на фондация "Кураж“ от Пловдив и асоциация "Луче“ от италианския град Кастелето сопра Тичино, регион Пиемонте по проект "Европейски опит в превенцията на насилието върху жените“.



В Пловдив за разлика от Италия има центрове, в които жените са до 6 месеца, посочи Веселина Ботева, директор дирекция “Социална политика’. В Италия центровете помагат на жените, които искат да излязат от дома си заради насилие, като им предоставят временни жилища, в които могат да останат в рамките на 10 дни, за да решат къде да отидат - при роднини или някъде самостоятелно.



В Италия обаче работата с обществото започва още в училищата с организиране на различни събития с различни хора от обществото, като непрекъснато се говори по темата.



Във всеки регион има телефон, на който жените могат да звънят, ако се почувстват застрашени.



Работата с жените, жертви на насилие, е спешна, но целта е обществото да разбере къде и как се раждат насилниците е много по-спешна, обясниха от центъра в Италия. В полицията обаче трябва да се обади жената, а служителите от центровете се обаждат на органите на реда само ако има опасност за децата. Отделно от спешния телефон има право на се обадят на въпросната жена за обратна връзка и от за грижа за състоянието й, в България това не може да бъде направено.



По думите на експерта в голяма част от случаите насилниците са синове на жертви на насилие или растат със самосъзнание за отхвърлени, или нежелани от семейството си.



В Италия в подобни центрове се назначават и мъже, за да няма разделение и мислене, че мъжете са “чудовища".



Както Plovdiv24.bg съобщи в Пловдив се планира изграждане на “розови стаи" за лица, жертви на насилие, където спокойно да споделят без да е необходимо да обикалят различните институции.



Припомняме, че Пловдив и италианският град Кастелето сопра Тичино вече обединиха усилия срещу насилието над жени, след като на 25 ноември беше отбелязан Международният ден за елиминиране на насилието над жени със събития в 8 общини в региона. Проектът е финансиран по програма "Еразъм+ KA1 Обучение за възрастни“ и се координира от фондация "Кураж“. Основната му цел е да стимулира обмена на добри практики между професионалисти и институции по темата за насилието над жени и момичета и да повиши компетентностите на специалистите, работещи в сферата на превенцията.