Пловдив ще има "розова стая" за жени, жертви на насилие
Автор: Данислава Вълкова 20:11Коментари (0)45
© Plovdiv24.bg
Пловдив ще има “розова стая", която ще е своеобразен център за психологическа и правна подкрепа на лица, жертви на насилие, информира Plovdiv24.bg. Това съобщи Веселина Ботева, директор дирекция "Социална политика" по време на среща разговор с Марина Грасани, общински съветник и заместник-кмет по въпросите за равни права и бюджет в италианския град Арона.

Делегация от експерти от Пловдив и страната са на официално посещение по покана на фондация "Кураж“ от Пловдив и асоциация "Луче“ от италианския град Кастелето сопра Тичино, регион Пиемонте по проект "Европейски опит в превенцията на насилието върху жените“.

Пловдив и Кастелето сопра Тичино вече обединиха усилия срещу насилието над жени, след като на 25 ноември беше отбелязан Международният ден за елиминиране на насилието над жени със събития в 8 общини в региона -. Проектът е финансиран по програма "Еразъм+ KA1 Обучение за възрастни“ и се координира от фондация "Кураж“. Основната му цел е да стимулира обмена на добри практики между професионалисти и институции по темата за насилието над жени и момичета и да повиши компетентностите на специалистите, работещи в сферата на превенцията.

В Пловдив “розовата стая", която се планира да се открие през следващата 2026 година, ще бъде близо до здравно заведение, така че жертвите на насилие да получат здравна консултация от дежурните лекари в близост. Идеята е на едно място и един път те да предоставят подробна информация и сигнал за случилото им се, като след споразумение представители на други институции, ангажирани със случаите на насилие над лица, да идват на място.

Plovdiv24.bg припомня, че по подобие на Италия и в Пловдив вече има няколко червени пейки, най-вече в училища в града, които са символ на насилието над жени. Предстои съвсем скоро да бъдат поставени още.

В Италия има редица “розови стаи", които предлагат помощ най-вече на жени. Марина Грасани обясни, че в Арона общината подпомага възпитанието на подрастващите към ненасилие с редица мерки и събития. Работи се и с мъжете, автори на насилие, като са създадени групи , в които насилниците са задължени да присъстват и да работят с психолози като един вид реабилитация.

В Италия има нови наредби и нови инструменти, като така наречения “червен код", по който силите на реда реагират до 48 часа при сигнал за насилие. Карабинерите, които поемат сигналите се оказва, че имат все по-адекватно обучение по темата и взимат навременни мерки, обяснинпо време на разговора заместник-кметът Грасани.







