Съседи се биха в Пловдив - трима срещу един

© Проверка на сигнал за междусъседско сбиване предприели снощи полицаи от Трето РУ в Пловдив. Около 21,00 ч. дежурен патрул бил насочен към ул. "Велю Войвода“, където по предварителни данни възникнала физическа саморазправа между няколко мъже.



В резултат на получените удари пострадал единият от участниците, който е настанен в болница без опасност за живота.



Тримата му нападатели, с криминалистични регистрации и присъди, са задържани като заподозрени за причинена телесна повреда. Документирането на образуваното досъдебно производство за престъпление по чл. 129, ал. 1 от НК , документирането продължава.