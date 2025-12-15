ЗАРЕЖДАНЕ...
|Съседи се биха в Пловдив - трима срещу един
В резултат на получените удари пострадал единият от участниците, който е настанен в болница без опасност за живота.
Тримата му нападатели, с криминалистични регистрации и присъди, са задържани като заподозрени за причинена телесна повреда. Документирането на образуваното досъдебно производство за престъпление по чл. 129, ал. 1 от НК , документирането продължава.
