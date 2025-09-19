© виж галерията Със серия от инициативи в "Южен“ отбелязаха Европейската седмица на мобилността



Със състезание с велосипеди и конкурс за рисунка на открито отбелязаха Европейската седмица на мобилността в "Южен“. В инициативите се включиха ученици от 1 до 4 клас от училищата в района.



Празникът се проведе на площадката за пътна безопасност на улица "Скопие“. Там децата показаха завидни познания за правилата за движение и пътните знаци. Всички участници в инициативата получиха награди, а тези с най-добрите резултати – специални грамоти и медали.



Техните рисунки ще бъдат изложени през следващата седмица във фоайето на кметството в "Южен“, за да могат посетителите да се насладят на произведенията на талантливите деца.