|Със 100 точки класираха единствения участник в ЗОП за 194 000 евро
Фирмата е и единствен участник и е класирана на първо място със 100 точки.
Ремонтът ще засегне настилките, които са износени и ще подлежат на ремонт и възстановяване. Участъците, предмет на текущ ремонт и възстановителни дейности, са с изтекъл амортизационен срок и се нуждаят от рехабилитация. Тротоарните плочки са износени или с нарушена цялост, по изградените паркинги има слягания и липсващи пътни ивици.
Избраният изпълнител ще трябва да извърши строително-ремонтни работи, включващи комплекс от планирани и икономически ефективни дейности за възстановяване и рехабилитация, както и да изгради нови съоръжения, предмет на настоящата обществена поръчка на територията на Район "Тракия“ за удължаване на техния експлоатационен срок. Поръчката е за 380 000 лева или 194 000 евро.
