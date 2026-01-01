ИЗПРАТИ НОВИНА
Със 100 точки класираха единствения участник в ЗОП за 194 000 евро
Автор: Данислава Вълкова 07:55
©
Фирма “Запрянови" ще прави новите тротоари в “Тракия", съобщава Plovdiv24.bg. Според пусната обществена поръчка, за която вече ви информирахме става въпрос за направа на нови и ремонт на стари тротоари с бетонова настилка от сулфатоустойчив бетон или тротоарни плочи, бетонови площадки за игри и спорт на открито, както и направа на паркинги от пътни ивици или фрезован асфалт, находящи се на територията на Община Пловдив - Район "Тракия".

Фирмата е и единствен участник и е класирана на първо място със 100 точки.

Ремонтът ще засегне настилките, които са износени и ще подлежат на ремонт и възстановяване. Участъците, предмет на текущ ремонт и възстановителни дейности, са с изтекъл амортизационен срок и се нуждаят от рехабилитация. Тротоарните плочки са износени или с нарушена цялост, по изградените паркинги има слягания и липсващи пътни ивици. 

Избраният изпълнител ще трябва да извърши строително-ремонтни работи, включващи комплекс от планирани и икономически ефективни дейности за възстановяване и рехабилитация, както и да изгради нови съоръжения, предмет на настоящата обществена поръчка на територията на Район "Тракия“ за удължаване на техния експлоатационен срок. Поръчката е за 380 000 лева или 194 000 евро.







