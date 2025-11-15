ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|За 380 000 лева правят важни ремонти в пловдивски район
Конкретно става въпрос за направа на нови и ремонт на тротоари с бетонова настилка от сулфатоустойчив бетон или тротоарни плочи, бетонови площадки за игри и спорт на открито, както и направа на паркинги от пътни ивици или фрезован асфалт, находящи се на територията на Община Пловдив - Район "Тракия".
От документация по обществената поръчка става ясно, че ремонтът ще засегне настилките, които са износени и ще подлежат на ремонт и възстановяване. Участъците, предмет на текущ ремонт и възстановителни дейности са с изтекъл амортизационен срок и се нуждаят от рехабилитация. Тротоарните плочки са износени или с нарушена цялост, по изградените паркинги има слягания и липсващи пътни ивици.
Избраният изпълнител ще трябва да извърши строително-ремонтни работи, включващи комплекс от планирани и икономически ефективни дейности за възстановяване и рехабилитация, както и да изгради нови съоръжения, предмет на настоящата обществена поръчка на територията на Район "Тракия“ за удължаване на техния експлоатационен срок.
Крайният срок за подаване на документи за участие в поръчката е 25 ноември.
Възложител на поръчката както и на другите строителни такива е заместник-кметът на района Ивайло Дуков.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Пловдивски адвокат: Все едно тези повече от 20 години не съществу...
08:16 / 15.11.2025
Пловдивчани слагат хачкар в Стария град
07:05 / 15.11.2025
"Нощ на театрите" в Пловдив
07:00 / 15.11.2025
Ограничават движението на кръстовище в Пловдив
06:20 / 15.11.2025
Първият полет от Братислава пристига днес на пловдивското летище
06:00 / 15.11.2025
Доброро съществува в лицето на тези двама пловдивски полицаи
20:22 / 14.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актриса, жена на известен водещ, влезе в пловдивска болница
09:05 / 13.11.2025
Емануела е свекърва мечта
12:50 / 13.11.2025
Честито на Мария Петрова!
08:38 / 13.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS