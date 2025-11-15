За 380 000 лева правят важни ремонти в пловдивски район

© Архив Пловдивският район “Тракия" се подготвя за сериозни ремонти на тротоари, паркинги, спортни площадки. Това става ясно от пусната обществена поръчка, информира Plovdiv24.bg.



Конкретно става въпрос за направа на нови и ремонт на тротоари с бетонова настилка от сулфатоустойчив бетон или тротоарни плочи, бетонови площадки за игри и спорт на открито, както и направа на паркинги от пътни ивици или фрезован асфалт, находящи се на територията на Община Пловдив - Район "Тракия".



От документация по обществената поръчка става ясно, че ремонтът ще засегне настилките, които са износени и ще подлежат на ремонт и възстановяване. Участъците, предмет на текущ ремонт и възстановителни дейности са с изтекъл амортизационен срок и се нуждаят от рехабилитация. Тротоарните плочки са износени или с нарушена цялост, по изградените паркинги има слягания и липсващи пътни ивици.



Избраният изпълнител ще трябва да извърши строително-ремонтни работи, включващи комплекс от планирани и икономически ефективни дейности за възстановяване и рехабилитация, както и да изгради нови съоръжения, предмет на настоящата обществена поръчка на територията на Район "Тракия“ за удължаване на техния експлоатационен срок.



Крайният срок за подаване на документи за участие в поръчката е 25 ноември.



Възложител на поръчката както и на другите строителни такива е заместник-кметът на района Ивайло Дуков.