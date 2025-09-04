"Съединени българи" – среща на българските общности и диаспори в Пловдив на 6 септември

© По повод 140 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия, Гражданско сдружение "Браво Пловдив“ организира на 5 и 6 септември 2025 г. в Пловдив специална среща на представители на българските общности и диаспори от Балканите и Източна Европа.



Досега участие са потвърдили над 30 души от Албания, Косово, Република Северна Македония, Сърбия, Молдова, Турция и Украйна.



Събитието носи символичното име "Съединени българи“, защото неговата цел е да изгради устойчиви връзки между българите в страната и сънародниците ни по света, да създаде канали за сътрудничество и да гарантира, че историята, културата и духът на всяка една българска общност ще останат живи и предадени на следващите поколения.



"Националният идеал не е отживелица, а жива връзка между поколенията, между родината и онези, които носят България в сърцето си, макар и извън границите ѝ. Нашата мисия е ясна – да съхраним тази връзка, да я задълбочим и да я превърнем в мост към бъдещето“, заявяват от "Браво Пловдив“. Оттам допълват, че всеки един пловдивчанин е добре дошъл на събитията, за да се запознае с българите, които живеят извън пределите на нашата страна.



Организаторите канят представителите на медиите да присъстват на две ключови събития от програмата:



6 септември, 12:00 – 14:00 ч., ресторант "Джанъм“



Работен обяд с дискусионен блок, посветен на предизвикателствата, нуждите и възможностите пред българските общности и диаспори зад граница.



Там журналистите ще имат възможност да се запознаят и да проведат интервюта с представители на всички поканени български общности.



6 септември, 20:30 – 22:00 ч., Plovdiv Event Center



Патриотичен концерт-представление, посветен на Деня на Съединението.



Входът е свободен. Очаква се събитието да събере граждани, гости на града и представители на българските диаспори от региона.



Програма – 6 септември 2025 г.



10:00 ч. – Тържествен молебен в катедрален храм "Св. Богородица“ и полагане на венци на паметника на Гаврил Кръстевич



11:30 ч. – Почит пред паметника на Захари Стоянов в Градската градина



12:00 – 14:00 ч. – Работен обяд с дискусия – ресторант "Джанъм“



14:15 – 16:30 ч. – Туристическа обиколка на Пловдив със забележителностите на Стария град



19:00 ч. – Възстановка на събитията от 6 септември 1885 г. – площад "Централен“



20:30 – 22:00 ч. – Патриотичен концерт-представление – Plovdiv Event Center (вход свободен)