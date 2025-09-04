ЗАРЕЖДАНЕ...
|"Съединени българи" – среща на българските общности и диаспори в Пловдив на 6 септември
Досега участие са потвърдили над 30 души от Албания, Косово, Република Северна Македония, Сърбия, Молдова, Турция и Украйна.
Събитието носи символичното име "Съединени българи“, защото неговата цел е да изгради устойчиви връзки между българите в страната и сънародниците ни по света, да създаде канали за сътрудничество и да гарантира, че историята, културата и духът на всяка една българска общност ще останат живи и предадени на следващите поколения.
"Националният идеал не е отживелица, а жива връзка между поколенията, между родината и онези, които носят България в сърцето си, макар и извън границите ѝ. Нашата мисия е ясна – да съхраним тази връзка, да я задълбочим и да я превърнем в мост към бъдещето“, заявяват от "Браво Пловдив“. Оттам допълват, че всеки един пловдивчанин е добре дошъл на събитията, за да се запознае с българите, които живеят извън пределите на нашата страна.
Организаторите канят представителите на медиите да присъстват на две ключови събития от програмата:
6 септември, 12:00 – 14:00 ч., ресторант "Джанъм“
Работен обяд с дискусионен блок, посветен на предизвикателствата, нуждите и възможностите пред българските общности и диаспори зад граница.
Там журналистите ще имат възможност да се запознаят и да проведат интервюта с представители на всички поканени български общности.
6 септември, 20:30 – 22:00 ч., Plovdiv Event Center
Патриотичен концерт-представление, посветен на Деня на Съединението.
Входът е свободен. Очаква се събитието да събере граждани, гости на града и представители на българските диаспори от региона.
Програма – 6 септември 2025 г.
10:00 ч. – Тържествен молебен в катедрален храм "Св. Богородица“ и полагане на венци на паметника на Гаврил Кръстевич
11:30 ч. – Почит пред паметника на Захари Стоянов в Градската градина
12:00 – 14:00 ч. – Работен обяд с дискусия – ресторант "Джанъм“
14:15 – 16:30 ч. – Туристическа обиколка на Пловдив със забележителностите на Стария град
19:00 ч. – Възстановка на събитията от 6 септември 1885 г. – площад "Централен“
20:30 – 22:00 ч. – Патриотичен концерт-представление – Plovdiv Event Center (вход свободен)
