"Съединени българи" – среща на българските общности и диаспори в Пловдив на 6 септември
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:03
По повод 140 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия, Гражданско сдружение "Браво Пловдив“ организира на 5 и 6 септември 2025 г. в Пловдив специална среща на представители на българските общности и диаспори от Балканите и Източна Европа.

Досега участие са потвърдили над 30 души от Албания, Косово, Република Северна Македония, Сърбия, Молдова, Турция и Украйна.

Събитието носи символичното име "Съединени българи“, защото неговата цел е да изгради устойчиви връзки между българите в страната и сънародниците ни по света, да създаде канали за сътрудничество и да гарантира, че историята, културата и духът на всяка една българска общност ще останат живи и предадени на следващите поколения.

"Националният идеал не е отживелица, а жива връзка между поколенията, между родината и онези, които носят България в сърцето си, макар и извън границите ѝ. Нашата мисия е ясна – да съхраним тази връзка, да я задълбочим и да я превърнем в мост към бъдещето“, заявяват от "Браво Пловдив“. Оттам допълват, че всеки един пловдивчанин е добре дошъл на събитията, за да се запознае с българите, които живеят извън пределите на нашата страна.

Организаторите канят представителите на медиите да присъстват на две ключови събития от програмата:

6 септември, 12:00 – 14:00 ч., ресторант "Джанъм“

Работен обяд с дискусионен блок, посветен на предизвикателствата, нуждите и възможностите пред българските общности и диаспори зад граница.

Там журналистите ще имат възможност да се запознаят и да проведат интервюта с представители на всички поканени български общности.

6 септември, 20:30 – 22:00 ч., Plovdiv Event Center

Патриотичен концерт-представление, посветен на Деня на Съединението.

Входът е свободен. Очаква се събитието да събере граждани, гости на града и представители на българските диаспори от региона.

Програма – 6 септември 2025 г. 

10:00 ч. – Тържествен молебен в катедрален храм "Св. Богородица“ и полагане на венци на паметника на Гаврил Кръстевич 

11:30 ч. – Почит пред паметника на Захари Стоянов в Градската градина 

12:00 – 14:00 ч. – Работен обяд с дискусия – ресторант "Джанъм“ 

14:15 – 16:30 ч. – Туристическа обиколка на Пловдив със забележителностите на Стария град 

19:00 ч. – Възстановка на събитията от 6 септември 1885 г. – площад "Централен“ 

20:30 – 22:00 ч. – Патриотичен концерт-представление – Plovdiv Event Center (вход свободен)


