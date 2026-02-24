ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Съдът в Пловдив отмени задържането на вицепрезидента на КНСБ Тодор Капитанов
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:00Коментари (0)323
©
Районен съд - Пловдив отмени като незаконосъобразна заповедта за задържане на вицепрезидента на Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ) Тодор Капитанов, арестуван по време на синдикален протест на 14 юли 2025 г. на автомагистрала "Тракия“.

Капитанов, който е и председател на националния стачен комитет на конфедерацията, бе задържан по време на протестна акция с искане за по-високи възнаграждения за служителите в държавните горски и ловни стопанства. Той е бил отведен с белезници в районното управление в с. Труд и задържан за около три часа.

Според съдебното решение действията на органите на Министерство на вътрешните работи (МВР) противоречат на Конституцията на Република България и на Европейска конвенция за правата на човека. Съдът приема, че задържането е извършено при упражняване на конституционно гарантираното право на мирен протест, без да са налице доказателства за съзнателно възпрепятстване на орган на властта.

В мотивите си магистратите посочват, че липсата на правно основание превръща мярката в репресивна и несъответстваща на целта на закона. Отчетени са и медицински доказателства за причинени охлузвания, удостоверени със свидетелство за лека телесна повреда, както и публичният характер на задържането. Това, според съда, води до извод за непропорционалност на използваната принуда.

От КНСБ заявиха, че ще продължат да настояват за среща с оперативното ръководство на МВР с цел изработване на ясни правила и практики, гарантиращи, че синдикални представители няма да бъдат възпрепятствани или подлагани на полицейска принуда при участие в законни протестни действия.

Случаят от 14 юли поставя отново въпроса за държавната отговорност при гарантиране на правото на синдикално сдружаване и свободата на мирен протест, които следва да бъдат защитавани не само формално, но и чрез ефективен контрол и реални механизми за отчетност.



Още по темата: общо новини по темата: 13
18.07.2025 »
15.07.2025 »
15.07.2025 »
15.07.2025 »
14.07.2025 »
14.07.2025 »
предишна страница [ 1/3 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Адвокатът на Джуней: Всеки може да е на мястото на това момче
12:00 / 24.02.2026
Жена счупи ръката си в градски автобус в Пловдив
11:48 / 24.02.2026
Досиетата Титюков: Социалните в Пловдив се източват и през НПО-та...
10:59 / 24.02.2026
Джуней, убил семейство на Околовръстното: Съжалявам, не исках да ...
10:46 / 24.02.2026
Адвокат: Убиецът от Околовръстното има 40 нарушения, половината о...
10:40 / 24.02.2026
Близките на убитото семейство на Околовръстното на Пловдив искат ...
09:55 / 24.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Аутопсията на трите трупа от кемпера на Околчица разби на пух и прах версията на МВР, детето е починало последно!
Аутопсията на трите трупа от кемпера на Околчица разби на пух и прах версията на МВР, детето е починало последно!
11:36 / 23.02.2026
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
10:14 / 23.02.2026
Проблем със заплатите в еврозоната
Проблем със заплатите в еврозоната
10:04 / 22.02.2026
Земеделец: В складовете ни има около 600 000 тона наличен български слънчоглед
Земеделец: В складовете ни има около 600 000 тона наличен български слънчоглед
11:28 / 23.02.2026
Пътници останаха заключени цяла нощ в самолет на летище в Германия
Пътници останаха заключени цяла нощ в самолет на летище в Германия
15:39 / 22.02.2026
Майката на "Ергенът" Стоян от Пловдив се превърна в звезда
Майката на "Ергенът" Стоян от Пловдив се превърна в звезда
16:39 / 22.02.2026
Охранители с черни тениски Security налагали с юмруци и ритници посетители в бар в Пловдив
Охранители с черни тениски Security налагали с юмруци и ритници посетители в бар в Пловдив
21:20 / 23.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Закриване на общините "Родопи" и "Марица"
Тенис от Пловдив и региона
Служители в държавните горски и ловни стопанства протестират
Аматьорски футбол
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: