ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Съдът в Пловдив отмени задържането на вицепрезидента на КНСБ Тодор Капитанов
Капитанов, който е и председател на националния стачен комитет на конфедерацията, бе задържан по време на протестна акция с искане за по-високи възнаграждения за служителите в държавните горски и ловни стопанства. Той е бил отведен с белезници в районното управление в с. Труд и задържан за около три часа.
Според съдебното решение действията на органите на Министерство на вътрешните работи (МВР) противоречат на Конституцията на Република България и на Европейска конвенция за правата на човека. Съдът приема, че задържането е извършено при упражняване на конституционно гарантираното право на мирен протест, без да са налице доказателства за съзнателно възпрепятстване на орган на властта.
В мотивите си магистратите посочват, че липсата на правно основание превръща мярката в репресивна и несъответстваща на целта на закона. Отчетени са и медицински доказателства за причинени охлузвания, удостоверени със свидетелство за лека телесна повреда, както и публичният характер на задържането. Това, според съда, води до извод за непропорционалност на използваната принуда.
От КНСБ заявиха, че ще продължат да настояват за среща с оперативното ръководство на МВР с цел изработване на ясни правила и практики, гарантиращи, че синдикални представители няма да бъдат възпрепятствани или подлагани на полицейска принуда при участие в законни протестни действия.
Случаят от 14 юли поставя отново въпроса за държавната отговорност при гарантиране на правото на синдикално сдружаване и свободата на мирен протест, които следва да бъдат защитавани не само формално, но и чрез ефективен контрол и реални механизми за отчетност.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 13
|предишна страница [ 1/3 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Адвокатът на Джуней: Всеки може да е на мястото на това момче
12:00 / 24.02.2026
Жена счупи ръката си в градски автобус в Пловдив
11:48 / 24.02.2026
Досиетата Титюков: Социалните в Пловдив се източват и през НПО-та...
10:59 / 24.02.2026
Джуней, убил семейство на Околовръстното: Съжалявам, не исках да ...
10:46 / 24.02.2026
Адвокат: Убиецът от Околовръстното има 40 нарушения, половината о...
10:40 / 24.02.2026
Близките на убитото семейство на Околовръстното на Пловдив искат ...
09:55 / 24.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
10:14 / 23.02.2026
Проблем със заплатите в еврозоната
10:04 / 22.02.2026
Пътници останаха заключени цяла нощ в самолет на летище в Германия
15:39 / 22.02.2026
Майката на "Ергенът" Стоян от Пловдив се превърна в звезда
16:39 / 22.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS