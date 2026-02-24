© Районен съд - Пловдив отмени като незаконосъобразна заповедта за задържане на вицепрезидента на Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ) Тодор Капитанов, арестуван по време на синдикален протест на 14 юли 2025 г. на автомагистрала "Тракия“.



Капитанов, който е и председател на националния стачен комитет на конфедерацията, бе задържан по време на протестна акция с искане за по-високи възнаграждения за служителите в държавните горски и ловни стопанства. Той е бил отведен с белезници в районното управление в с. Труд и задържан за около три часа.



Според съдебното решение действията на органите на Министерство на вътрешните работи (МВР) противоречат на Конституцията на Република България и на Европейска конвенция за правата на човека. Съдът приема, че задържането е извършено при упражняване на конституционно гарантираното право на мирен протест, без да са налице доказателства за съзнателно възпрепятстване на орган на властта.



В мотивите си магистратите посочват, че липсата на правно основание превръща мярката в репресивна и несъответстваща на целта на закона. Отчетени са и медицински доказателства за причинени охлузвания, удостоверени със свидетелство за лека телесна повреда, както и публичният характер на задържането. Това, според съда, води до извод за непропорционалност на използваната принуда.



От КНСБ заявиха, че ще продължат да настояват за среща с оперативното ръководство на МВР с цел изработване на ясни правила и практики, гарантиращи, че синдикални представители няма да бъдат възпрепятствани или подлагани на полицейска принуда при участие в законни протестни действия.



Случаят от 14 юли поставя отново въпроса за държавната отговорност при гарантиране на правото на синдикално сдружаване и свободата на мирен протест, които следва да бъдат защитавани не само формално, но и чрез ефективен контрол и реални механизми за отчетност.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.