ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Студентка се покатери върху кола, за да избегне нападение от глутница кучета в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:28Коментари (3)2551
©
Бездомни кучета нападат и хапят студенти и служители около новите общежития на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски“, в района на бившата Окръжна болница. По данни на потърпевши само през последната седмица има няколко случая на ухапани хора.

Един от тях е студентка, която едва се спасила, покатервайки се върху паркиран лек автомобил, за да избегне нападение от глутницата. "По никакъв начин не съм дразнила животните. Излязох от общежитието, за да отида на работа. Тръгнах към спирката, но се чу лай и една майка с две малки тичаха към мен. Бях близо до колата и се качих върху нея. Кучетата не спираха да лаят и да  ръмжат, дойдоха и още животни", казва потърпевшата.

Друга студентка разказа, че една вечер се прибирала от нощен клуб, държейки закуска в ръка. Четири безпризорни животни я подгонили. Тя се сетила да им подхвърли храната, която носела, и избягала в общежитието си.

Служители на общежитията също се оплакват, че ходят със страх на работа. В началото кучетата били три, но сега са поне 9, като има и новородени. Според комплексния управител на студентските общежитията към ПУ "Паисий Хилендарски" Светослав Енчев проблемът започнал в началото на лятото, когато броят на животните нараснал.

"Премахнати са част от животните, работим по отстраняването и на другите, трябва да ги кастрираме и разселим", обясни за Нова телевизия Йордан Алексиев, директор на зооветеринарния комплекс, който отговаря за бездомните кучета в Пловдив. В момента там има около 70 животни.



Още по темата: общо новини по темата: 75
09.03.2025 »
09.02.2025 »
02.02.2025 »
15.07.2024 »
29.11.2023 »
12.03.2023 »
предишна страница [ 1/13 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
На 500 цели метра е приюта за кучета от това място! Това е "страшно" далече! Направо си е експедиция! Сигурно трябва да минат през девет планини и девет морета, да изградят базов лагер и да наемат шерпи, за да преодолеят това титанично разстояние. Служителите на приюта, които, очевидно, водят живот на спартански аскети и всяко излишно движение би застрашило крехкото им равновесие, да си вдигнат дебелите задници за нещо толкова "незначително", като да те захапе куче? Ама как не ви е срам! Запазете си енергията за по-достойни подвизи – например да се търкаляте до кафемашината!"
0
 
 
Скоро ще станем като в дивия запад. Всеки сам ще си решава проблемите.Следващата седмица сигурно ще видим статия , как някой е подготвил кучетата за зимния сезон.
преди 59 мин.
0
 
 
Ама не си давайте много зор, изчакайте първо да стане някаква по-голяма беля и тогава се задействайте... както за всичко в държавата.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
В Пловдив арестуваха шофьор на "Ауди"
22:19 / 22.10.2025
Млад клиент на "Кауфланд" се изложи сериозно в един от магазините...
21:10 / 22.10.2025
Шофьорка след случка в Пловдив: Хора, мислете!
20:22 / 22.10.2025
Петко Ангелов: Спирам маршрутките до селата от утре!
19:47 / 22.10.2025
Грандиозна инвестиция планира да направи край Пловдив чужда химич...
19:15 / 22.10.2025
Без жал: Изхвърлиха кученца на боклука
16:32 / 22.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Правителство предложи край на лятното часово време
Правителство предложи край на лятното часово време
14:43 / 21.10.2025
Още първата серия на "На всеки километър" започва с огромна лъжа, която се поддържа години наред
Още първата серия на "На всеки километър" започва с огромна лъжа, която се поддържа години наред
09:57 / 21.10.2025
Бачорски: Никога повече в Пловдив с жена ми
Бачорски: Никога повече в Пловдив с жена ми
17:22 / 21.10.2025
В пловдивско село започнаха да се раждат много бебета
В пловдивско село започнаха да се раждат много бебета
12:58 / 21.10.2025
Намаляват възрастта за шофьорска книжка
Намаляват възрастта за шофьорска книжка
15:51 / 22.10.2025
Електрическа триколка се блъсна в кола, водачът почина в линейката към Пловдив, арестуваха шофьора на автомобила
Електрическа триколка се блъсна в кола, водачът почина в линейката към Пловдив, арестуваха шофьора на автомобила
11:48 / 22.10.2025
Една легенда на 65
Една легенда на 65
17:34 / 21.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Поскъпване на хранителните продукти
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Хороскоп за деня
Лига Европа сезон 2025/26
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: