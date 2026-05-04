След незабавна реакция полицаи от Трето РУ в Пловдив задържали криминално проявен и осъждан пловдивчанин, съобщиха от пресцентъра на ОД МВР.

Действията били предприети около 1.45 ч. вчера по сигнал за мъж със съмнително поведение около автомобили на паркинг на булевард "Дунав“ в областния град.

На място униформените заловили техен 35-годишен познайник, а при направения оглед било установено, че той е счупил прозорци на пет моторни превозни средства. По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 216 от НК.