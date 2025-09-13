Строят нов театър в Пловдив

© Нова сграда - филиал на Държавен куклен театър ще бъде построена в Пловдив. Предложение за учредяване на право на строеж е изпратено от заместник-кметът по строителство Хакъ Сакъбов до общинските съветници, информира Plovdiv24.bg.



Сградата ще се намира в район “Тракия", а теренът с площ 1726 кв. м. е собственост на община Пловдив и е в непосредствена близост до детска градина “Кремена". От писмо на директора на Кукления театър Петър Влайков става ясно, че предвидената застроена площ е 345 кв. м., като сградата ще е на два етажа. В имота и в момента има сграда, която ще бъде бутната и на нейно място ще се построи нова.



Стойността на правото на строеж е 283 000 лева.