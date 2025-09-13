ЗАРЕЖДАНЕ...
|Строят нов театър в Пловдив
Сградата ще се намира в район “Тракия", а теренът с площ 1726 кв. м. е собственост на община Пловдив и е в непосредствена близост до детска градина “Кремена". От писмо на директора на Кукления театър Петър Влайков става ясно, че предвидената застроена площ е 345 кв. м., като сградата ще е на два етажа. В имота и в момента има сграда, която ще бъде бутната и на нейно място ще се построи нова.
Стойността на правото на строеж е 283 000 лева.
