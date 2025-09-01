ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Стотици шофьори от Пловдивска област ще бъдат неприятно изненадани от полицията
През отчетния период, от 25 до 31 август, със стационарни и мобилни камери са били регистрирани 1611 автомобили да се движат със скорост над допустимата, като предстои по случаите също да бъдат определени съответните санкции.
Едноседмичният усилен пътен контрол е обхванал и 67 двуколесни моторни превозни средства. Спрямо някои от водачите е взето административно отношение с 9 акта и 13 фиша, а три мотоциклета са били спрени от движение заради технически неизправности в шумозаглушителните системи.
Допълнително са предприети и проверки по три клипа от системата за видеонаблюдение в Пловдив, документирали преминаването на мотористи с превишена скорост. Най-високата засечена скорост е била 108 км/ч., като за нея законът предвижда глоба от 700 лева и отнемане на свидетелство за правоуправление за 3 месеца.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Фалстарт на делото срещу Петър Чернев
14:36 / 01.09.2025
Прокурор обясни защо делото "Адриан" започва отначало
13:54 / 01.09.2025
МС за инцидента със самолета на Фон дер Лайен над Пловдив: Имаше ...
13:45 / 01.09.2025
Адвокат Попов: Справедливото наказание за четирите обвинения е 10...
13:33 / 01.09.2025
Нова ера за кинофеновете в Пловдив и цялата страна
12:53 / 01.09.2025
Бой в нощен клуб в Пловдив, охраната безпомощна
12:38 / 01.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Виктория Петрова!
09:17 / 30.08.2025
Иван Христов призна за условната си присъда
16:26 / 30.08.2025
След 7 г. пауза тя се завръща
08:37 / 30.08.2025
Голяма изненада за Сашо Кадиев
12:37 / 31.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS