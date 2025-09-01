ИЗПРАТИ НОВИНА
Стотици шофьори от Пловдивска област ще бъдат неприятно изненадани от полицията
16:07
Общо 2296 нарушения на Закона за движение по пътищата са установили екипите на сектор "Пътна полиция“ при работа на терен миналата седмица. Съставените актове са 184, а глобите с фиш – 501.  Заловени са 3 неправоспособни водачи и 2 под въздействие на алкохол.

През отчетния период, от 25 до 31 август, със стационарни и мобилни камери са били регистрирани 1611 автомобили да се движат със скорост над допустимата, като предстои по случаите също да бъдат определени съответните санкции.

Едноседмичният усилен пътен контрол е обхванал и 67 двуколесни моторни превозни средства. Спрямо някои от водачите е взето административно отношение с 9 акта и 13 фиша, а три  мотоциклета са били спрени от движение заради технически неизправности в шумозаглушителните системи. 

Допълнително са предприети и проверки по три клипа от системата за видеонаблюдение в Пловдив, документирали преминаването на мотористи с превишена скорост. Най-високата засечена скорост е била 108 км/ч., като за нея законът предвижда глоба от 700 лева и отнемане на свидетелство за правоуправление за 3 месеца.







