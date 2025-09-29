ЗАРЕЖДАНЕ...
|Стотици пациенти с адекватно лечение в пловдивска болница
От началото на тази година всеки месец в него се приемат повече от 200 хора в нужда. Това показва, че те разчитат на медиците, посрещнали днес на работните си места Световния ден на сърцето, който се отбелязва на 29 септември.
В Отделението се извършват диагностика и лечение на болести на сърцето и периферните съдове в т.ч. и спешни състояния. Провеждат се интензивно наблюдение и лечение, както и инвазивна диагностика и терапия, подпомагане на кръвообръщението, възстановяване на синусов ритъм, електрокардиостимулация.
Сърдечно-съдовите заболявания остават сред водещите причини за смърт в света – ежегодно над 17 млн. души губят живота си вследствие на такива проблеми.
България е сред страните с най-висок процент на преждевременна смърт поради тези заболявания в Европейския съюз. Според данни на Националния център по обществено здраве, средно 160 души на всеки 100 000 души под 65-годишна възраст в България умират годишно вследствие на сърдечно-съдови заболявания. Наблюдава се и тревожен ръст на случаите на инфаркт сред младите хора под 35 години.
Специалистите посочват, че основна причина за нарастването на сърдечно-съдовата заболеваемост е липсата на редовна профилактика и здравна култура. Превенцията е от ключово значение за намаляване на риска от сърдечни заболявания и включва генетични тестове, подобряване на хранителните навици, повишаване на физическата активност и редовно проследяване на важни здравни показатели като кръвно налягане, кръвна захар и холестерол.
Кардиолозите подчертават важността на редовните прегледи, за да могат гражданите да се грижат за здравето си навреме и да предотвратят сериозни усложнения.
Лекарите, медицинските сестри и санитарите в Отделението на Инвазивна кардиология в "УМБАЛ-Пловдив“, ръководени от д-р Ценко Цветковски са в денонощна готовност за оказване помощ на пациенти в нужда.
В него се извършва амбулаторен контрол на функцията на електрокардиостимулатори (пейсмейкъри). Прави се диагностика и лечение на пулмонална артериална хипертония, лечение на белодробен тромбоемболизъм, като се използват медикаментозни средства за премахване на тромботичните маси и механични/ инструментални методи за отстраняването им.
Провежда се диагностика на случаи със синдром на сънна апнея (sleep apnea syndrome), чрез регистрация и анализ на ритъма на дишането по време на сън.
Правят се инвазивни изследвания на сърдечно-съдовата система. Извършва се интервенционално лечение на остър миокарден инфаркт, като най- ефикасен метод на поведение при това живото-застрашаващо състояние. Налице е екип с 24 часова готовност за оказване на помощ.
Отваряне на засегнати съдове (артерии и вени) посредством балонна дилатация, стент и други интервенционални методи, се прилага при различни заболявания: болести на сърцето, съдовата система на долни и горни крайници, каротидни артерии, бъбречни артерии, артерии кръвоснабдяващи стомашно- чревния тракт и други.
