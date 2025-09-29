ИЗПРАТИ НОВИНА
Стотици пациенти с адекватно лечение в пловдивска болница
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:53Коментари (0)644
©
Повече от 2700 пациенти се лекуват годишно в Отделението по Инвазивна кардиология в "УМБАЛ-Пловдив", сочат данните на здравното заведение. През 2024 г. те са били 2747. 

От началото на тази година всеки месец в него  се приемат повече от 200 хора в нужда. Това  показва, че те разчитат на медиците, посрещнали  днес на работните си места  Световния ден на сърцето, който се отбелязва на 29 септември. 

В Отделението се извършват диагностика и лечение на болести на сърцето и периферните съдове в т.ч. и спешни състояния. Провеждат се интензивно наблюдение и лечение, както и инвазивна диагностика и терапия, подпомагане на кръвообръщението, възстановяване на синусов ритъм, електрокардиостимулация.

Сърдечно-съдовите заболявания остават сред водещите причини за смърт в света – ежегодно над 17 млн. души губят живота си вследствие на такива проблеми. 

България е сред страните с най-висок процент на преждевременна смърт поради тези заболявания в Европейския съюз. Според данни на Националния център по обществено здраве, средно 160 души на всеки 100 000 души под 65-годишна възраст в България умират годишно вследствие на сърдечно-съдови заболявания. Наблюдава се и тревожен ръст на случаите на инфаркт сред младите хора под 35 години.

Специалистите посочват, че основна причина за нарастването на сърдечно-съдовата заболеваемост е липсата на редовна профилактика и здравна култура. Превенцията е от ключово значение за намаляване на риска от сърдечни заболявания и включва генетични тестове, подобряване на хранителните навици, повишаване на физическата активност и редовно проследяване на важни здравни показатели като кръвно налягане, кръвна захар и холестерол. 

Кардиолозите  подчертават важността на редовните  прегледи, за да могат гражданите да се грижат за здравето си навреме и да предотвратят сериозни усложнения. 

Лекарите, медицинските сестри и санитарите в Отделението на Инвазивна кардиология в "УМБАЛ-Пловдив“, ръководени от д-р Ценко Цветковски са в денонощна готовност за оказване помощ на пациенти в нужда.

В него се извършва  амбулаторен контрол на функцията на електрокардиостимулатори (пейсмейкъри). Прави  се диагностика и лечение на пулмонална артериална хипертония, лечение на белодробен тромбоемболизъм, като се използват медикаментозни средства за премахване на тромботичните маси и механични/ инструментални методи за отстраняването им. 

Провежда се диагностика на случаи със синдром на сънна апнея (sleep apnea syndrome), чрез регистрация и анализ на ритъма на дишането по време на сън. 

Правят  се инвазивни изследвания на сърдечно-съдовата система. Извършва се интервенционално лечение на остър миокарден инфаркт, като най- ефикасен метод на поведение при това живото-застрашаващо състояние. Налице е екип с 24 часова  готовност за оказване на помощ. 

Отваряне на засегнати съдове (артерии и вени) посредством балонна дилатация, стент и други интервенционални методи, се прилага при различни заболявания: болести на сърцето, съдовата система на долни и горни крайници,  каротидни артерии, бъбречни артерии, артерии кръвоснабдяващи стомашно- чревния тракт и други.







