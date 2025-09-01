© Plovdiv24.bg Започнато е наказателно производство срещу Петър Чернев за домашно насилие спрямо Стела Алексиева, майка на малтретирания й син Адриан. Обвинението е физическо и вербално насилие спрямо жената. Към делото е приложен амбулаторен лист от преглед при лекар. Това съобщи защитата на Стела - адвокат Росица Драгинова, предава репортер на Plovdiv24.bg.



По това дело вече са разпитвани както Стела, така и близките й. Предстои назначаване на съдебно-медицинска експертиза, тъй като пострадалата твърди, че е била удряна.



По другия процес - за малтретирането на собствения й син от пастрока Чернев, защитата ще поиска прекратяване на наказателното производство срещу Стела Алексиева.



"За моята клиентка е много мъчително воденето на този процес. Тя преживява всичко отново и отново. Последно в разговор с нея решихме, че ще разговаряме с представителя на прокуратурата и с другите страни за евентуално споразумение за прекратяване на наказателното производство спрямо нея. Надявам се да са съгласни другите страни, за да приключи така, тъй като един процес толкова продължителен виждате колко неблагоприятни последици има особено за майката.



Първият път сключихме споразумение, но съставът, при който отиде да се гледа делото, предложи изменение, на което другият подсъдим и неговият адвокат не бяха съгласни. Изменението беше в насока, че тя не е съизвършител, а помагач" - обясни защитата.



