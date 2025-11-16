Стефан Златинов е новият областен председател на ДСБ в Пловдив

© Стефан Златинов бе избран за нов областен председател на ДСБ в Пловдив-област, съобщи народният представител Йордан Иванов.



Златинов е известен обществен и граждански активист с дългогодишен опит в младежките инициативи. Той е бил председател на Общинския консултативен съвет по въпросите за младежта в Карлово, където е ръководил над 40 активисти и повече от 100 доброволци.



По време на мандата си той е инициирал първите младежки протести в града в защита на демокрацията.



Стефан Златинов е част от Националната работна група по Диалога на ЕС с младежта и е сертифициран обучител по програмата UPSHIFT на UNICEF. Той е отличаван с награди за доброволчество и обществен принос.



По време на събранието се проведе и открита дискусия с въпроси и отговори, в която участие взеха коалиционните им партньори Ивайло Мирчев и Лена Бориславова.