|Стефан Златинов е новият областен председател на ДСБ в Пловдив
Златинов е известен обществен и граждански активист с дългогодишен опит в младежките инициативи. Той е бил председател на Общинския консултативен съвет по въпросите за младежта в Карлово, където е ръководил над 40 активисти и повече от 100 доброволци.
По време на мандата си той е инициирал първите младежки протести в града в защита на демокрацията.
Стефан Златинов е част от Националната работна група по Диалога на ЕС с младежта и е сертифициран обучител по програмата UPSHIFT на UNICEF. Той е отличаван с награди за доброволчество и обществен принос.
По време на събранието се проведе и открита дискусия с въпроси и отговори, в която участие взеха коалиционните им партньори Ивайло Мирчев и Лена Бориславова.
