© Plovdiv24.bg Вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов съобщи, че в началото на 2026 г. ще стартира процедура за избор на концесионер за летище Пловдив. Той подчерта стратегическото значение на града, който и днес – както в древността – е кръстопът на ключови маршрути.



"Пловдив винаги е бил кръстопът. Още от тракийски и римски времена градът е естествен център на големия път Via Diagonalis, свързващ Тракия с Егейско и Мраморно море. Днес той отново е в сърцето на транспортната карта на България и Европа. Единственият друг подобен град е София“, подчерта Караджов.