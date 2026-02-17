© Plovdiv24.bg виж галерията В Международен панаир Пловдив стартира 11-то издание на международните изложби АГРА, ВИНАРИЯ и ФУДТЕХ 2026. Агрофорумът ще продължи до 21 февруари. На официалното откриване присъстват областният управител проф. Христина Янчева, кметът Костадин Димитров, пловдивският митрополит Николай, мажориторният собственик на дружеството Георги Гергов, предава репортер на Plovdiv24.bg.



"Международните изложби АГРА, ВИНАРИЯ и ФУДТЕХ са водещо събитие не само за България, а и на Балканите. Участват над 600 компании от над 21 държави, 35 научни институти и университети. Международен панаир Пловдив отново е пространство за обмен на идеи" - каза главният изпълнителен директор на националния изложбен център проф. Иван Соколов.



Той изказа благодарности на стратегическите партньори на изложенията: Селскостопанската академия, Университетът по хранителни технолигии, Националната агенция по лозата и виното, Асоциацията на производителите и вносителите на агротехника и технологии в България АГРОТЕХ, браншови организации, висши училища и всички институции, които допринасят за развитието на този висок форум. Изложбите се организират от Международен панаир Пловдив и се провеждат под егидата на Министерството на земеделието и храните, което получи специална признателност.



"През годините форумът изгради авторитет и популярност и привлича все повече участници. Над 1 милиард ежегодно се отделят за подкрепа на земеделските стопани. В началото на 2026 г. стартираха два приема за над 300 млн. евро, а до края на годината ще стартират още 9 приема. Стратегическият план има амбиция да осигури стабилност на сектора. Усилията на Министерството на земеделието и храните са насочени към увеличаване на присъствието на малките производители" - заяви в словото си Янислав Янчев, заместник-министър на земеделието и храните.



Янчев преряза лентата за откриването на изложенията и след това лисна менче с вода за успех. Официалните гости бяха посрещнати по стара традиция с питка и мед.



Повече за церемонията гледайте в прикаченото видео!



