|Стартира кампанията "Подай ръка, промени бъдеще" в подкрепа на деца с увреждания
С тази инициатива центърът цели да подкрепи семейства, които ежедневно се борят за развитието на своите деца, но често срещат финансови или системни пречки.
Всеки, който направи дарение, получава безплатна терапевтична процедура в Център Kinesio Life, като израз на благодарност и жест на взаимна подкрепа.
Хората, които желаят да подкрепят каузата, могат да го направят по банков път:
Център Кинезио Лайф
IBAN: BG49UNCR70001525608398
Банка: УниКредит Булбанк
За контакт и допълнителна информация:
+359 897 35 56 06
kinesiolife.plovdiv@gmail.com
Всяко дете заслужава шанс за развитие, движение и пълноценно детство. Вашата помощ може да бъде причината още едно дете да направи своята първа крачка.
Всяко дарение е надежда.
