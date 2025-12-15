ИЗПРАТИ НОВИНА
Стартира кампанията "Подай ръка, промени бъдеще" в подкрепа на деца с увреждания
Автор: Екип Plovdiv24.bg 18:30Коментари (0)193
Специализиран център за кинезитерапия и рехабилитация Kinesio Life в град Пловдив обяви началото на благотворителната кампания "Подай ръка, промени бъдеще“, насочена към осигуряване на безплатна рехабилитация за деца с увреждания.

С тази инициатива центърът цели да подкрепи семейства, които ежедневно се борят за развитието на своите деца, но често срещат финансови или системни пречки.

Всеки, който направи дарение, получава безплатна терапевтична процедура в Център Kinesio Life, като израз на благодарност и жест на взаимна подкрепа.

Хората, които желаят да подкрепят каузата, могат да го направят по банков път:

Център Кинезио Лайф

IBAN: BG49UNCR70001525608398

Банка: УниКредит Булбанк

За контакт и допълнителна информация:

+359 897 35 56 06

kinesiolife.plovdiv@gmail.com

Всяко дете заслужава шанс за развитие, движение и пълноценно детство. Вашата помощ може да бъде причината още едно дете да направи своята първа крачка.

Всяко дарение е надежда.







Статистика: