Университетът по хранителни технологии – Пловдив днес е домакин на Start-up Fair – Plovdiv 2026, в партньорство с ПУ "Паисий Хилендарски", Технически университет - филиал Пловдив, Аграрен университет, Медицински университет, Висше училище по администрация и развитие на регионите (ВУАРР) и Академия по национална и информационна сигурност (АНИС). Целта на форума, организиран от фирма "Плеги", е да събере на едно място ученици, студенти, докторанти, стартиращи компании, бизнес ангели и инвеститори, преподаватели, институции и представители на бизнеса, за да обменят опит, идеи и добри практики в областта на предприемачеството и иновациите. На официалното откриване на събитието присъстваха ректори и заместник-ректори на университетите, представители на бизнеса, местната и държавна власт, предават репортери на Plovdiv24.bg.

Start-up Fair – Plovdiv 2026 предоставя уникална възможност за младите хора да се срещнат с предприемачи и стартиращи фирми в реална бизнес среда, а за университетите – да представят своите програми и проекти за насърчаване на академичното предприемачество и иновационната активност в региона. В откритата зона се представят продукти, услуги и прототипи на над 30 иновативни стартъпа. Събитието има за цел да се утвърди като най-големия форум в страната. Негови основатели са Цветелин Николов и Стефан Григоров, отбеляза при откриването деканът на Стопанския факултет на УХТ проф. Валентина Алексиева.

"Събитието е посветено на иновациите и новите технологии. Университетът днес не е просто място, на което се получават знания, а място, където се срещат младостта и опита" - каза в приветствието си ректорът на УХТ проф. д-р Галин Иванов.

Областният управител проф. д-р Владислав Попов заяви, че подобно събитие е много важно за Европейската комисия, с оглед на инициативата подета от комисар Екатерина Захариева през 2024 г. за преодоляване изоставането на страните от Източна Европа по отношение на предприемаческата инициатива отдолу нагоре. "Тази инициатива ще бъде промотирана пред Европейската комисия. От особено значение е присъствието на бизнеса. България има потенциал да присъства на европейската иновационна карта" - подчерта Попов.

Представителят на Камарата на строителните предприемачи - адвокат Мадлен Кавръкова отбеляза, че присъствието на бизнеса на форума е ясен знак, че бизнесът търси контакт със стартъпи. Общинският съветник инж. Владимир Кисьов - представител на бизнеса и доктор хонорис кауза на УХТ, отправи апел към младите хора да бъдат самокритични и да следват мечтите си. Заместник-ректорът на Аграрния университет проф. Димо Атанасов сподели, че в продължение на 81 години вузът е бил лидер, но в последните 10 години става ясно, че без иновации и предприемачество не може да има устойчиво развитие.

Приветствия отправиха основателите на форума, които споделиха, че провеждането му за тях е осъществена мечта.

Запис от откриващата церемония гледайте в прикаченото видео!