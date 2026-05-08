Броени дни остават до старта на едно от най-обичаните събития в календара на Пловдив. От днес до 10 май 2026 г. Старият град отново ще оживее с аромати на вино, гурме изкушения и незабравими срещи.

За дванадесета поредна година фестивалът "Дефиле Вино и гурме“ събира на едно място винопроизводители, кулинари и ценители на добрия вкус. Тази година изданието е най-мащабното досега – с 73 участници, от които 55 винарски изби и 18 производители на храни, включително 15 нови участници – с близо 20% ръст спрямо предходното издание.

Изложителите ще предложат над 500 вина и гурме продукти за дегустация. В рамките на фестивала ще бъдат отворени 17 емблематични локации в Стария град, обозначени с характерните фестивални знамена – част от устойчивата концепция на събитието, които след това получават нов живот като дизайнерски чантички за вино. Нови локации тази година са бар "Малките конюшни“ и ресторант "Конюшните“.

Какво още ново ще предложи 12-тото издание на фестивала

Сувенирен магазин с лимитирани серии – чанти от знамена, шалове, керамика и българска бродерия. специално селектирани артикули за винолюбители и колекционери;

Сдружение "Пловдив винени маршрути“ в къща "Хиндлиян“ – за първи път 13 винарни от два региона се представят заедно;

Мобилен куриерски офис – изпращате закупеното вино директно до дома си;

Wine Lounge зона – пространство за релакс с вино в бар "Малките конюшни“;

"Назад в спомените“ ретро кът, в който Ви провокираме да попълните лексикона на Дефилето.

Избрани ресторанти в града ще предложат специални менюта в рамките на инициативата "Вино и гурме вечери“, съчетаващи вина от изложителите с авторска кухня от шеф-готвачите.

Дегустациите на вино се извършват чрез жетони

1 жетон = 1 дегустация;

Жетони, чаши и аксесоари се предлагат на 12 информационни пункта по време на фестивала;

Възможност за предварителна покупка чрез Grabo.bg;

Осигури си дегустационен сет предварително и избегни чакането на място.

Планирай преживяването си

За първи път фестивалът предлага и дигитален "Пътеводител на винения и гурме любител“, достъпен на три езика: български, английски и италиански

В него ще откриеш как е организиран фестивала, съпътстващата програма, интерактивна карта, анкета за гласуване и препоръки от организаторите за настаняване по време на фестивала, както и ресторанти, които да посетите. Планирай маршрута си предварително и не изпускай нищо от фестивала.

Програма и преживявания

Фестивалът стартира на 8 май (петък) с традиционното "Дионисиево шествие“, което ще премине през центъра на града и ще бъде съпроводено с пловдивския ансамбъл "Тракия“.

През трите дни ще се насладиш на:

Концерти на сцената на бар "Малките конюшни“;

Градската игра "Еликсир на младостта“;

Снимки с бог Дионис;

Съпътстващи събития от Elysium Plovdiv;

Wine Lounge зона;

"Назад в спомените“ ретро кът.

Награди и участие на публиката

Томбола с награди от Premio Travel Bulgaria – 21 ваучера (20 × 100€ и 1 × 250€).

С всяка закупена карнетка получаваш талон за участие.

Гласувай за "Любимо вино“ и "Любим гурме продукт“ чрез QR анкета.

С участие в анкетата можеш да спечелиш мебелите от Wine Lounge зоната.

Експертно жури от Университета по хранителни технологии отличава "Най-доброто съчетание между вино и храна“. Отличените комбинации ще бъдат обозначени на място и в социалните мрежи

Представи си как се разхождаш из калдъръмените улици на Стария Пловдив с чаша вино в ръка… Три дни, в които времето забавя ход, а вкусът, ароматът и срещите остават.

"Дефиле Вино и гурме“ 2026 те кани на 8–10 май в Стария град на Пловдив. Ела с приятели. Вдигни наздравица. Изживей повече от дегустация.

Организатор на фестивала

Сдружение "Съвет по туризъм – Пловдив“ и община Пловдив.

Съорганизатори: Общински институт "Старинен Пловдив“ и Университет по хранителни технологии.

"Дефиле вино и гурме“ 2026 се провежда под патронажа на Министерство на туризма и с подкрепата на Министерство на земеделието и храните.

на кубчета "Ледена епоха“, Регионален Исторически музей – Пловдив, Регионален Етнографски музей – Пловдив, Сдружение "Бизнесът за Пловдив", ресторант "Конюшните“, Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р А.Златаров“ и Професионална гимназия по хранителни технологии и техника – Пловдив, кафе "Зизи“, "Игри и вино за необвързани“, ЕЛИЗИУМ Пловдив – Културен център за събития, Градски игри със загадки "Вътрешен глас“, Общинско предприятие "Социално предприятие за хора с увреждания“.