Стар абонат на полицията и прокуратурата е крадецът от църквата в "Тракия"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:18
©
Районна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняем Х.П., на 31 г.  На 28 декември 2025 г. е направил опит чрез използване на техническо средство и повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, да отнеме чужди движими вещи – пари, от владението на църквата "Св. Преображение Господне“ в Пловдив. 

Деянието е останало недовършено поради независещи от волята на дееца причини. Престъплението е квалифицирано по Наказателния кодекс.

На 28 декември 2025 г., към 20 часа, Х.П. се намирал в района на църквата "Св. Преображение Господне“, като се придвижвал с лек автомобил. Той спрял близо до храма, слязъл от колата, приближил се към един от прозорците и започнал да го разбива с твърд предмет. 

Малко по-късно е бил задържан от полицейски служители от ОД на МВР-Пловдив.  

По искане на Районна прокуратура-Пловдив спрямо Х.П. е взета от съда мярка за неотклонение "задържане под стража“.







Статистика: