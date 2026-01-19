Стар абонат на полицията и прокуратурата е крадецът от църквата в "Тракия"

© Районна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняем Х.П., на 31 г. На 28 декември 2025 г. е направил опит чрез използване на техническо средство и повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, да отнеме чужди движими вещи – пари, от владението на църквата "Св. Преображение Господне“ в Пловдив.



Деянието е останало недовършено поради независещи от волята на дееца причини. Престъплението е квалифицирано по Наказателния кодекс.



На 28 декември 2025 г., към 20 часа, Х.П. се намирал в района на църквата "Св. Преображение Господне“, като се придвижвал с лек автомобил. Той спрял близо до храма, слязъл от колата, приближил се към един от прозорците и започнал да го разбива с твърд предмет.



Малко по-късно е бил задържан от полицейски служители от ОД на МВР-Пловдив.



По искане на Районна прокуратура-Пловдив спрямо Х.П. е взета от съда мярка за неотклонение "задържане под стража“.