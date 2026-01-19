ЗАРЕЖДАНЕ...
|Арестуваха крадец, минути преди да ограби църквата в "Тракия"
На място униформените заловили техен 31-годишен познайник, който бил пристигнал с лек автомобил и се канел да влезе с взлом, за да открадне пари от православния храм. По образуваното досъдебно производство са иззети различни веществени доказателства, материалите са докладвани в Районна прокуратура – Пловдив.
С постановление на наблюдаващия прокурор извършителят е привлечен като обвиняем, а със съдебно решение му е наложена постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража“. Документирането на случая продължава, работи се и за установяване съпричастността на мъжа към други подобни посегателства на парични дарения от църкви и параклиси на територията на областта.
