|Станислав Стоянов от Пловдив: Ако земеделец взима пенсия, да няма субсидия, предвижда предлаганата от ЕК нова земеделска политика
Стоянов посочи, че новата седемгодишната финансова рамка на Европейския съюз ще влезе в сила на 1 януари 2028 година. Притеснително е, че предложението на ЕК предвижда намаляване на бюджета за земеделие, което е основополагащо за Европа и осигурява прехраната на населението, и насочва средствата към военната индустрия. Това е вследствие на стремежа на настоящите европейски лидери да продължат да подкрепят войната между Русия и Украйна.
“Над 20% се намаляват средствата за земеделие, като в общ фонд се обединяват двата структурни стълба - този на директните плащания за земеделска продукция и за развитие на селските райони. Тук притеснението е свързано основно с бюрократичните предизвикателства и неясноти, а най-застрашени се очаква да са малките и средни производители", каза Станислав Стоянов пред журналисти.
Друг любопитен факт, който той спомена, е, че ако земеделската политика се приеме във вида, в който се предлага към настоящия момент, земеделец, който се пенсионира, няма да има право да ползва субсидия.
През деня евродепутатът ще се срещне в 13:30 ч. със земеделци, с които ще обсъди регламента. Целта е предложенията, които ще бъдат направени от евродепутатите от “Възраждане", да са максимално полезни за сектора и България. Стоянов е против ощетяването на земеделците ипредполага, че ако бъде прието предложението на ЕК, новата земеделска политика ще предизвика масови протести. Визитата на евродепутата ще завърши със среща с граждани в 18:30 ч. в зала "Професор Архитект Йолов " на хотел "Тримонциум".
