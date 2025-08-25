ЗАРЕЖДАНЕ...
|Станате свидетели в Пловдив на едно от най-завладяващите чудеса на природата
С крила, достигащи впечатлителни размери, дълги елегантни израстъци и сияйни "лунни“ петна, тези пеперуди изглеждат като създания от приказен свят. Те произхождат от тропическа Африка и живеят само няколко дни – кратък, но възхитителен миг, в който цялото им съществуване е отдадено на продължението на живота.
Африканските лунни пеперуди могат да бъдат наблюдавани само в следващите дни в специално създадената среда на Зала "Тропик“– оранжерия, пресъздаваща топлината, влажността и екзотиката на техния естествен дом.
Призоваваме всички любители на природата, фотографи и семейства да се потопят в този неповторим спектакъл на живота и красотата. Не пропускайте магията – тя ще трае само няколко дни.
Още новини от Новини от Пловдив:
Затруднено е движението около Централна гара Пловдив
10:14 / 25.08.2025
Майката е в клинична смърт, а детето й е в кома. Транспортират го...
09:26 / 25.08.2025
Аварията в кръстовището до Аграрния университет се оказа по-серио...
09:45 / 25.08.2025
Убитият в Пловдив от паднал клон на топола пенсионер е стоял на п...
08:40 / 25.08.2025
Най-голямата болница в Пловдив и България дава стипендии до 900 л...
08:32 / 25.08.2025
"Проблемът ви явно не е с краката, а с мозъка": Пловдивчанин в бе...
08:28 / 25.08.2025
След 20 години култов дует отново заедно
11:27 / 23.08.2025
Честито на Боряна Калейн
08:32 / 23.08.2025
Азис с признание за Мила Роберт
21:36 / 23.08.2025
