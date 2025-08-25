ИЗПРАТИ НОВИНА
Станате свидетели в Пловдив на едно от най-завладяващите чудеса на природата
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:23
©
Регионалният природонаучен музей – Пловдив кани своите посетители да станат свидетели на едно от най-завладяващите чудеса на природата. В Зала "Тропик“ се излюпиха две Африкански лунни пеперуди (Argema mimosae) – рядък и изключително красив вид, който впечатлява с величието си.

С крила, достигащи впечатлителни размери, дълги елегантни израстъци и сияйни "лунни“ петна, тези пеперуди изглеждат като създания от приказен свят. Те произхождат от тропическа Африка и живеят само няколко дни – кратък, но възхитителен миг, в който цялото им съществуване е отдадено на продължението на живота.

Африканските лунни пеперуди могат да бъдат наблюдавани само в следващите дни в специално създадената среда на Зала "Тропик“– оранжерия, пресъздаваща топлината, влажността и екзотиката на техния естествен дом.

Призоваваме всички любители на природата, фотографи и семейства да се потопят в този неповторим спектакъл на живота и красотата. Не пропускайте магията – тя ще трае само няколко дни.







