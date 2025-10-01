© Plovdiv24.bg виж галерията Внезапно прилошаване на водача на единия автобус е причината за катастрофата тази сутрин в "Тракия", за която Plovdiv24.bg първи съобщи. Шофьорът е откаран с линейка в болница.



Няма пострадали пътници, нанесени са значителни материални щети на двата автобуса, съобщи за медията ни Недялко Славов от "Меритранс", която обслужва линия №4.



Водачът е около 50 години, има продължителен опит зад волана.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.