За катастрофа, която не се вижда всеки ден, научи Plovdiv24.bg. Тя е станала тази сутрин в "Тракия" и по-конкретно на улица "Вълко Шопов".



Към момента няма официални данни от полицията за сериозно пострадали хора, а единствено за материални щети по рейсовете. Според очевидци обаче има пострадали пътници.



Причината за възникването на пътнотранспортното произшествие тепърва ще се установява от органите на реда.



Ударили са се два автобуса, които обслужват линия номер четири в града под тепетата.



