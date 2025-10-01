ЗАРЕЖДАНЕ...
|Катастрофа между два автобуса в Пловдив, обслужващи една и съща линия
Към момента няма официални данни от полицията за сериозно пострадали хора, а единствено за материални щети по рейсовете. Според очевидци обаче има пострадали пътници.
Причината за възникването на пътнотранспортното произшествие тепърва ще се установява от органите на реда.
Ударили са се два автобуса, които обслужват линия номер четири в града под тепетата.
