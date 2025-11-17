Срещи с вдъхновяващи личности в Пловдив

© Клуб "Фарго" и поредицата "Успешните" продължават срещите с вдъхновяващи личности и през тази есен. На 19 ноември от 19:00 ч. специален гост ще бъде китаристът, композитор, автор на текстове и продуцент Ангел Дюлгеров. Познат от големите концертни сцени и от работата си с някои от най-ярките имена в българската музика, успешно наложил се и със своя собствена естетика в авторски проекти и ясно разпознаваем почерк на музикант, който не прави компромиси с вкуса си.



През есенния сезон на "Успешните" предстоят още няколко интересни срещи. Публиката ще се срещне с Владимир Зомбори – актьор и певец, една от ярките фигури на съвременния български театър, кино и телевизия; с писателя Васил Попов, автор на страховитата и обичана трилогия "Мамник", "Лехуса" и "Аждер"; с актьора Ованес Торосян – една от най-разпознаваемите и активни личности в съвременния български театър и кино. Всеки от тях ще даде своето различно измерение на темата за успеха – през изкуството, личните избори и отговорността пред публиката.



Поредицата "Успешните" е инициирана от клуб "Фарго", осъществява се с финансовата подкрепа на Община Пловдив и е част от Календара на културните събития на града за 2025 година. Входът за събитията е свободен.